Partidul REPER l-a lansat pe Raul Olajos candidat pentru funcţia de primar al Timişoarei

Filiala Timiş a Partidului REPER l-a lansat, duminică, pe Raul Olajos drept candidat pentru funcţia de primar al municipiului Timişoara la alegerile locale din 9 iunie, transmite Agerpres.

Olajos a declarat că actuala administraţie Fritz a ratat proiectul cu care s-a prezentat în alegerile precedente, dovadă fiind faptul că „a dat şanse fostei administraţii (Robu – n.r.), schimbate pentru că nu a performat, să revină”.

Candidatul REPER a afirmat că are o echipă foarte rezilientă, încăpăţânată în sens pozitiv.

„Chiar dacă astăzi pare că este vorba despre candidatura mea la Primărie, în realitate este vorba despre o echipă, de oameni care au rezistat în ultimii cinci ani. Am rezistat unor tensiuni politice, pentru că nu este uşor să faci faţă în zona politică când nu eşti dependent de funcţii politice şi când rolul tău în zona politică vine strict dintr-o contribuţie pe care vrei s-o aduci comunităţii din care vii. Toţi cei din echipa cu care încercăm să ne asumăm câştigarea primăriei şi a consiliului local, ca majoritate, vin din zona privată, care nu au dependenţă vizavi de zona publică (…). Echipa aceasta a rezistat multor tensiuni şi presiuni pentru că în spatele jocului politic sunt în general resurse care nu vin doar din donaţii punctuale ale cetăţenilor, ci care vin din mediile private şi publice ale diverşilor actori interesaţi de locul şi rolul în comunitate. În sensul acesta, rolul meu a fost de coordonator, pentru că eu la bază sunt manager, iar la zona managerială eu zic că mă pricep şi până la 45 de ani am reuşit să adun câte ceva”, a detaliat Raul Olajos.

Candidatul REPER a subliniat că asistăm la marea comasare PSD-PNL, pusă în balanţă, în Timişoara, iar între aceste două comasări, oamenii din echipa lui au reuşit să rămână loiali conceptului de a aduce competenţe din zona privată.

Raul Olajos a adăugat că echipa sa are mai multe proiecte şi are nevoie doar de oameni care să le implementeze.

„Proiecte sunt multe. Noi, care aproape toţi venim din zona privată, ştim că în aceeaşi fabrică, în acelaşi proiect sunt manageri care ratează cu aceiaşi oameni şi cu aceleaşi resurse, şi manageri care nu ratează. Aceasta pentru că unii ştiu cum să implementeze ceva şi alţii doar cred că ştiu. Oamenii sunt aceiaşi, resursele de obicei sunt aceleaşi, adevărat, cantitatea lor poate face diferenţa”, a punctat candidatul REPER la funcţia de primar al Timişoarei.

Olajos a mai spus că, de multe ori, know-how-ul şi elementele fine fac diferenţa, iar acestea nu se pot măsura decât în urma probei practice.

„Aici, noi am stat prost. Actuala administraţie a ratat şi vă spun care este criteriul în baza căruia putem să constatăm cu toţii că a ratat: este acela că resuscitat şi a dat şanse fostei administraţii, pentru că foarte rar în statistica administrativă şi politică revine o fostă administraţie care a fost schimbată pentru că nu a performat. La noi, în Timişoara, astăzi are şanse să revină, pentru că a dezamăgit foarte mult şi foarte adânc actuala administraţie. (…) Nu avem nevoie să vină nici Fritz, nici Robu. Avem strategii de dezvoltare a municipiului Timişoara, a zonei metropolitane, cred că de pe vremea lui Gheorghe Ciuhandu. Avem nevoie de capacitatea de a implementa acele proiecte. Văd oameni cu experienţă mare în zone de business, care ştiu foarte bine că nu planul, neapărat, face diferenţa, ci capacitatea de a duce planul la bun sfârşit. În concluzie, avem şi noi un proiect care s-a concentrat în jurul a trei concepte care vor să prindă complexitatea a unui oraş, a unei unei zone metropolitane. Noi spunem că suntem capabili să-l implementăm, spre deosebire de cei care au fost şi cei care sunt. Acest program se concentrează în jurul a trei elemente foarte simple, cu detalii de culoare în jurul unei Timişoare în care trebuie să ne simţim confortabil, un oraş competitiv”, a încheiat Raul Olajos.