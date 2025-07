Trump sugerează că Regatul Unit ar lupta pentru SUA, dar nu poate spune acelaşi lucru despre „multe țări” din Uniunea Europeană

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat că, în opinia sa, Regatul Unit ar lupta pentru a apăra Statele Unite, dar a sugerat că nu poate spune acelaşi lucru despre Uniunea Europeană, acest lucru reprezentând un factor în decizia sa de a nu semna un acord comercial cu blocul comunitar, a consemnat marţi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Trump a declarat pentru BBC într-un interviu publicat marţi că încă are îndoieli cu privire la sprijinul din partea membrilor NATO, chiar şi după ce aceştia au convenit să crească cheltuielile pentru apărare.

„Una dintre problemele cu NATO, aşa cum am spus, este că trebuie să luptăm pentru ei, dar vor lupta ei cu adevărat pentru noi dacă am avea un război?” – a spus liderul de la Casa Albă.

„Şi nu sunt sigur că pot să o spun, dar o voi spune, cred că Regatul Unit ar lupta alături de noi”, a adăugat el.

„Cred că ar fi alături de noi. Nu sunt sigur că multe dintre celelalte ţări ar fi”, a menţionat Trump.

El a mai explicat că acesta a fost un factor în disponibilitatea sa de a acorda Regatului Unit unele scutiri de la programul său tarifar. În schimb, preşedintele SUA a ameninţat cu impunerea unui tarif de 30% asupra mărfurilor europene, aminteşte Reuters.

„Vedeţi, de aceea am făcut o înţelegere cu ei şi nu am făcut o înţelegere, adică am făcut şi alte înţelegeri, dar în cea mai mare parte, în ceea ce-i priveşte pe concurenţii voştri şi în ceea ce priveşte Uniunea Europeană, nu am făcut o înţelegere”, a declarat el pentru BBC.

Singura dată când NATO a activat Articolul 5 – piatra de temelie a tratatului său fondator, care stipulează că un atac asupra uneia este un atac asupra tuturor – a fost în numele Statelor Unite, ca răspuns la atacurile din 11 septembrie 2001. Trupele britanice au sprijinit SUA în conflictele care au urmat în Afganistan şi Irak, dar ulterior efectivele au fost reduse, mai notează Reuters.