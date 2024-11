Parlamentarii britanici îl vor convoca pe Elon Musk să depună mărturie despre rolul X în răspândirea dezinformării, în cadrul unei anchete parlamentare ce vizează revoltele din Regatul Unit

Elon Musk va fi convocat de parlamentarii britanici să depună mărturie despre rolul X în răspândirea dezinformării, în cadrul unei anchete parlamentare privind revoltele din Regatul Unit și creșterea conținutului fals și dăunător al inteligenței artificiale, scrie The Guardian.

De asemenea, se așteaptă ca directorii executivi de la Meta, care administrează Facebook și Instagram, și de la TikTok să fie chemați pentru a fi interogați în cadrul unei anchete a Comisiei pentru știință și tehnologie din Camera Comunelor.

Primele audieri vor avea loc în noul an, pe fondul îngrijorării crescânde că legile britanice privind siguranța online riscă să fie depășite de avansul rapid al tehnologiei și de politizarea platformelor precum X.

Parlamentarii vor investiga consecințele inteligenței artificiale generative, care a fost utilizată în imaginile difuzate pe scară largă pe Facebook și X, care incitau oamenii să se alăture protestelor islamofobe după uciderea a trei eleve în Southport în august. De asemenea, aceștia vor investiga modelele de afaceri din Silicon Valley care „încurajează răspândirea de conținut care poate induce în eroare și dăuna”.

„[Musk] are opinii foarte ferme cu privire la mai multe aspecte ale acestei chestiuni”, a declarat Chi Onwurah, președintele laburist al comitetului restrâns. „Aș dori cu siguranță să am ocazia să îl interoghez pentru a vedea … cum își reconciliază promovarea libertății de exprimare cu promovarea dezinformării pure”.

Musk, proprietarul X, s-a înfuriat când nu a fost invitat la un summit internațional de investiții al guvernului britanic în septembrie. Onwurah a declarat pentru The Guardian: „Aș dori să mă revanșez invitându-l să participe”.

„Marea Britanie se transformă în Stalin”

Fostul ministru laburist Peter Mandelson, cotat pentru a deveni următorul ambasador al Regatului Unit la Washington, a cerut în această săptămână să se pună capăt „dușmăniei” dintre Musk și guvernul britanic.

„El este un fel de fenomen tehnologic, industrial și comercial”, a declarat Mandelson pentru podcastul How to Win an Election. „Și nu ar fi înțelept, din punctul meu de vedere, ca Marea Britanie să îl ignore. Nu poți continua aceste dispute”.

X nu a răspuns când a fost întrebat dacă Musk va depune mărturie în Marea Britanie, deși pare puțin probabil.

Cel mai bogat om din lume se pregătește să preia un rol de conducere la Casa Albă a lui Trump și a fost foarte critic la adresa guvernului laburist, inclusiv în ceea ce privește modificările aduse impozitului pe moștenire pentru ferme, spunând luni că „Marea Britanie se transformă în Stalin”. În timpul revoltelor care au urmat crimelor din Southport, el a spus: „Războiul civil este inevitabil”.

Ancheta Camerei Comunelor intervine pe fondul unor noi turbulențe în peisajul social media, pe măsură ce milioane de utilizatori X trec la Bluesky, o nouă platformă, mulți migrând în semn de protest față de dezinformare, prezența unor utilizatori odată interziși, cum ar fi Tommy Robinson și Andrew Tate, și condițiile de serviciu actualizate care permit platformei să își antreneze modelele AI pe baza datelor utilizatorilor.

Keir Starmer a declarat marți că nu are „niciun plan” de a se alătura personal Bluesky sau ca departamentele guvernamentale să deschidă un cont oficial. Prim-ministrul a declarat reporterilor la summitul G20 din Brazilia: „Ceea ce este important pentru un guvern este că suntem capabili să ajungem la cât mai mulți oameni și să comunicăm cu cât mai mulți oameni posibil, iar acesta este singurul test pentru toate acestea în ceea ce mă privește”.

După ce Musk nu a fost invitat la summitul de investiții al guvernului britanic, el a declarat: „Nu cred că cineva ar trebui să meargă în Regatul Unit, unde sunt eliberați pedofili condamnați pentru a întemnița oameni pentru postări pe rețelele sociale”.

Tânără condamnată pentru o postare pe X

Una dintre persoanele încarcerate după revolte a fost Lucy Connolly, care a postat pe X: „Deportări în masă acum, dați foc la toate hotelurile pline de nenorociți din partea mea”. Ea a fost condamnată în temeiul Legii privind ordinea publică pentru publicarea de materiale cu intenția de a stârni ura rasială. X a constatat că postarea nu a încălcat normele sale împotriva amenințărilor violente.

Onwurah a declarat că ancheta va încerca „să afle care sunt legăturile dintre algoritmii social media, inteligența artificială generativă și răspândirea de conținut dăunător sau fals”.

De asemenea, se va analiza utilizarea inteligenței artificiale pentru a suplimenta motoarele de căutare, cum ar fi Google, despre care s-a constatat recent că regurgita afirmații false și rasiste cu privire la faptul că oamenii din țările africane au un IQ mediu scăzut. Google a declarat că sintezele AI care conțineau afirmațiile au încălcat politicile sale și au fost eliminate.

După crimele de la Southport din 29 iulie, dezinformarea s-a răspândit pe rețelele de socializare, conturile cu peste 100.000 de urmăritori numind în mod fals presupusul atacator ca fiind un solicitant de azil musulman.

Ofcom, autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor din Regatul Unit, a concluzionat deja că unele platforme „au fost utilizate pentru a răspândi ura, a provoca violența împotriva grupurilor rasiale și religioase și a încuraja alte persoane să atace și să incendieze moschei și locuințe pentru azilanți”.

Luna viitoare, Ofcom va publica normele privind prejudiciile ilegale în temeiul Legii privind siguranța online, care se preconizează că vor impune companiilor de social media să prevină răspândirea materialelor ilegale și să atenueze riscurile pentru siguranță, inclusiv activitățile de poliție care provoacă violența sau stârnesc ura, precum și comunicările false menite să provoace prejudicii.

Firmele vor trebui să elimine materialele ilegale de îndată ce au cunoștință de acestea și să abordeze riscurile de siguranță în proiectarea produselor lor.

