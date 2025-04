Paris Hilton vrea să construiască „următorul Disney” cu imperiul său media

Cunoscută drept o figură emblematică a culturii pop, Paris Hilton îşi propune acum să îşi lase amprenta în lumea afacerilor şi a divertismentului viitorului. La 44 de ani, Hilton este fondatoarea şi CEO-ul companiei 11:11 Media, un conglomerat global de entertainment care acoperă totul: de la albume muzicale, emisiuni TV şi cărţi, până la produse de consum şi proiecte în metavers, transmite News.ro.

”Vreau să construiesc următorul Disney. Aşa cum Bob Iger vede Disney, aşa văd eu 11:11 Media, o combinaţie între comerţ şi comunitate, un ecosistem complet care include televiziune, video, audio, produse şi metavers”, a declarat Hilton pentru CNBC, în cadrul Changemakers Summit 2025 de la Los Angeles.

Printre proiectele recente ale lui Paris Hilton se numără o linie de produse de îngrijire a pielii, un show culinar pe Netflix, o continuare a reality show-ului ”The Simple Life” alături de Nicole Richie pe Peacock, un podcast true crime în pregătire, un serial animat pentru copii şi apariţii constante în reclame pentru branduri precum Sonic şi Crocs.

”Fac doar lucruri care îmi plac şi mă pasionează. Nu vreau să fiu pusă într-o singură categorie”, a spus Hilton.

Vedeta a dezvăluit că este ”o tocilară sub acoperire” şi că asta a împins-o către tehnologie, explorând devreme lumea metaversului. În 2021, ea a organizat propriul eveniment virtual ”Paris World” pe platforma Roblox. De asemenea, spune că ADHD-ul ei este ”o superputere” care o ajută să îşi urmărească numeroasele interese.

Succes din ambiţie şi durere personală

Hilton a spus că spiritul antreprenorial i-a fost insuflat din familie, fiind strănepoata lui Conrad Hilton, fondatorul lanţului Hilton Hotels. Totuşi, a subliniat că şi-a dorit dintotdeauna să construiască ceva pe cont propriu.

”Afacerea e ceva ce am în sânge. Nu am vrut să fiu cunoscută doar ca nepoata Hilton. Am vrut să fiu cunoscută ca Paris”, a explicat ea.

Paris a vorbit şi despre traumele din adolescenţă, când a fost internată într-un centru pentru tineri din Utah, o experienţă care a marcat-o profund şi i-a alimentat dorinţa de independenţă şi succes.

”Am promis atunci că voi munci atât de mult şi voi avea atâta succes, încât nimeni nu va mai avea vreodată putere asupra mea. A fost o motivaţie puternică. Am crezut mereu că succesul mă va face fericită şi că nu va trebui să depind de nimeni”, a spus Hilton.

Vocea copiilor abuzaţi din centrele de tratament

În ultimii ani, Paris Hilton a devenit o activistă vocală pentru copiii afectaţi de sistemele de protecţie a copilului, justiţie juvenilă, educaţie şi sănătate din SUA. A depus mărturie în Congres şi a contribuit la adoptarea legii bipartizane Stop Institutional Child Abuse Act, precum şi a 10 legi statale care reformează centrele rezidenţiale de tratament.

”A fost terifiant să vorbesc despre ceea ce am trăit. Lumea mă cunoştea din ‘The Simple Life’ şi din personajul pe care l-am creat atunci, care de fapt a fost un răspuns la trauma trăită”, a spus ea.

Documentarul său din 2020, ”This is Paris”, regizat de Alexandra Dean, a fost momentul de cotitură în care Hilton şi-a găsit vocea şi scopul: ”Mi-am dat seama că pot folosi această voce pentru a face o diferenţă. Să transform durerea mea în scop a fost cea mai vindecătoare experienţă din viaţa mea.”