„Taylor Swift: The Eras Tour” doboară recordul Disney+, devenind numărul 1 în topul celor mai difuzate filme muzicale

„Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version)” a avut 4,6 milioane de vizualizări pe Disney+ în primele trei zile de la lansare – devenind astfel filmul muzical nr. 1 pe această platformă, potrivit companiei, scrie Variety, transmite News.ro.

Fanii au vizionat 16,2 milioane de ore din superproducţia filmului-concert de trei ore şi jumătate pe Disney+ în weekendul trecut. Disney+ defineşte o „vizualizare” ca fiind timpul total de streaming împărţit la durata filmului.

„The Eras Tour” a debutat pe Disney+ în întreaga lume joi, 14 martie, la ora 18:00 PT. Noua versiune extinsă a filmului include cinci cântece bonus: „Cardigan”, din „Folklore”, plus patru cântece acustice: „Death by a Thousand Cuts”, „Maroon”, „You Are in Love” şi „I Can See You”.

Filmul a fost filmat la primele trei spectacole din L.A. din cadrul turneului Eras, în august anul trecut.

Alte filme muzicale şi programe speciale disponibile în prezent pe Disney+ includ: „Folklore: The Long Pond Studio Sessions”, „Elton John: Farewell From Dodger Stadium”, „Black Is King”: A Film by Beyoncé” şi „The Beatles: Get Back”.

Disney ar fi plătit peste 75 de milioane de dolari pentru drepturile de streaming la nivel mondial pentru filmul concertului „The Eras Tour”, pe care compania lui Swift l-a produs.