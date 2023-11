Palestinienii susțin că trupele israeliene avansează spre spitalul Al-Shifa / IDF extinde pauza umanitară la 7 ore în Gaza pentru a permite evacuarea populaţiei

Palestinienii spun că trupele israeliene puteau fi văzute sâmbătă în vecinătatea spitalului Al-Shifa, cel mai mare din Gaza, acolo unde Israelul spune că se află principalul centru de comandă al Hamas, localizat sub spital, relatează The Times of Israel, potrivit căruia armata israeliană a anunţat că extinde pentru sâmbătă pauza umanitară de la patru la şapte ore, pentru a permite evacuarea populaţiei palestiniene, transmite News.ro

Mii de civili s-au adăpostit în complexul Al-Shifa în ultimele săptămâni, dar mulţi au fugit vineri, pe măsură ce trupele israeliene s-au apropiat şi Israelul a extins accesul la rutele sigure de evacuare spre sud.

Abdallah Nasser, care locuieşte în apropiere de spital, a declarat telefonic pentru AP că armata israeliană avansează spre centrul oraşului venind dinspre flancurile sale de sud şi de nord. „Se confruntă cu o rezistenţă puternică, dar avansează”, a declarat el.

Mohammed al-Masri, unul dintre cei mulţi care încă se adăpostesc la spital, spune că de la un etaj mai înalt a putut vedea trupele israeliene apropiindu-se, venind dinspre vest. „Sunt aici. Sunt vizibile”, a declarat el.

Imagini în direct din zonă păreau să arate lupte grele în apropierea spitalului, cu sunete constante de focuri de armă şi explozii.

Purtătorul de cuvânt în limba arabă al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF), locotenent-colonelul Avichay Adraee, a declarat pe X că drumul Salah a-Din va fi deschis pentru circulaţia spre sud pentru un total de şapte ore sâmbătă, între orele locale (şi ale României) 9.00 şi 16.00. În zilele precedente, coridorul umanitar Salah a-Din a fost deschis între patru şi şase ore.

Adraee spune că IDF va permite, de asemenea, palestinienilor să plece spre sudul Fâşiei Gaza prin intermediul drumului de coastă al Fâşiei. În plus, el spune că IDF va face „pauze tactice în activităţile militare” din tabăra de refugiaţi Jabaliya sâmbătă, între orele 10.00 şi 14.00, pentru ca rezidenţii să poată ajunge la coridoarele umanitare pentru a se evacua spre sud.

Agenţia umanitară Medici fără Frontiere citează pe X un chirurg care şi-a exprimat îngrijorarea faţă de „situaţia catastrofală” din interiorul spitalului Al-Shifa din oraşul Gaza, pe fondul intensificării loviturilor, relatează The Guardian.

„În ultimele ore, atacurile împotriva spitalului Al-Shifa s-au intensificat în mod dramatic. Personalul nostru de la spital a raportat o situaţie catastrofală în interior în urmă cu doar câteva ore”, a postat agenţia umanitară pe X.

„Un pacient care are nevoie de o intervenţie chirurgicală. Un pacient este deja în comă în secţia noastră. Nu putem să ne evacuăm şi să lăsăm aceşti oameni înăuntru. În calitate de medic, eu jur să ajut oamenii care au nevoie de ajutor”, spune chirurgul citat de Medici fără Frontiere .

Organizaţia a precizat că în prezent nu a putut contacta niciunul dintre angajaţii săi din spital.

La rândul său, directorul spitalului Al-Shifa, Muhammad Abu Salmiya, a avertizat într-o intervenţie la Al-Jazeera: „Suntem la câteva minute distanţă de o moarte iminentă”, pacienţii murind „cu fiecare minut”.

El a vorbit cu Al-Jazeera din interiorul unităţii medicale asediate. „Tot ce pot spune este că am început să pierdem vieţi. Pacienţii mor cu fiecare minut, victimele şi răniţii mor şi ei – chiar şi bebeluşii din incubatoare. Am pierdut un bebeluş în incubator, am pierdut, de asemenea, un tânăr în unitatea de terapie intensivă. Complexul spitalului este izolat, iar clădirile spitalului sunt vizate. Orice persoană care se deplasează în interiorul complexului este vizată (n.r. – nu a precizat de către cine este vizată, dar Israelul acuză Hamas că se foloseşte de scuturi umane). Forţele de ocupaţie israeliene se află în exterior, împiedicând orice persoană să se deplaseze…Suntem complet izolaţi de întreaga lume, suntem la câteva minute distanţă de o moarte iminentă”, a relatat directorul pentru Al-Jazeera.

El a adăugat că spitalul a fost lăsat fără energie electrică, internet, apă şi provizii medicale. Comentariile sale au fost subtitrate de Al Jazeera, menţionează The Guardian.

Loviturile s-au înmulţit în apropierea spitalului Al-Shifa, unde se spune că s-ar fi adăpostit peste 50.000 de persoane, adaugă The Guardian.