UPDATE Pacienţii şi personalul de la Spitalul de Pediatrie din Ploieşti folosesc apă îmbuteliată după ce probele luate de la o chiuvetă dezafectată au indicat prezenţa bacilului piocianic/ Au fost prelevate noi probe, fiind aşteptate rezultatele

Personalul şi pacienţii Spitalului de Pediatrie din Ploieşti folosesc doar apă îmbuteliată, de mai multe zile, pentru consum, spălarea biberoanelor şi a veselei în care este servită masa copiilor internaţi, după ce analize pe probe prelevate de la o chiuvetă din incinta spitalului, dar care era dezafectată, au indicat prezenţa bacilului piocianic (Pseudomonas aeruginosa) în apă. Autorităţile au prelevat noi probe din apa furnizată în spital, iar în zilele următoare instalaţia va fi curăţată în repetate rânduri, a declarat pentru News.ro managerul Spitalului de Pediatrie Ploieşti, Anca Miu, transmite News.ro.

UPDATE Punctul de vedere transmis de APA NOVA:„Pe 10 martie 2025, a fost semnalată potențiala prezență a bacteriei Pseudomonas aeruginosa în rețeaua INTERIOARĂ de apă a Spitalului de Pediatrie din Ploiești. În urma acestei constatări, echipa Apa Nova a demarat verificările necesare și a recoltat probe din mai multe puncte, inclusiv de la branșamentul care deservește spitalul, precum și din zonele din amonte și aval de acesta, repetând operațiunea pe 11 martie. Analizele efectuate până acum nu au indicat prezența bacteriei în apa din sistemul public de alimentare cu apă. Rezultatele finale ale rapoartelor de analiză (atât pentru rețeaua interioară a spitalului, cât și cele din rețeaua publică) vor fi disponibile pe 13 martie, fiind necesar un interval de 72 de ore de la recoltarea acestora. Toate analizele de laborator efectuate în zona de distribuție care alimentează și Spitalul de Pediatrie, realizate până în data de 12 martie 2025, confirmă potabilitatea apei furnizate prin sistemul public de alimentare. Totodată, menționăm că indicatorul „pseudomonas aeroginosa”/”pioceanic” nu este specific pentru apa potabilă. Pentru a preveni orice risc, Apa Nova a pus la dispoziția Spitalului de Pediatrie, încă din 10 martie, o cisternă mobilă cu apă potabilă și a recomandat luarea de măsuri pentru intrarea în conformitate în ceea ce privește întreținerea rețelei interioare a instituției. Deși responsabilitatea operatorului asupra calității apei se oprește la limita branșamentului, compania colaborează cu Spitalul de Pediatrie din Ploiești și cu DSP Ploiești pentru ca apa furnizată pacienților să fie conformă. Vom reveni cu informații suplimentare imediat ce rezultatele finale ale analizelor de laborator vor fi disponibile.”

La Spitalul de Pediatrie Ploieşti, singurul spital pentru copii care funcţionează în judeţul Prahova, este interzisă, în această perioadă, folosirea apei furnizate în sistem centralizat, după ce a apărut suspiciunea că în apă ar exista bacilul piocianic.

”S-a făcut o recoltare aşa, cam intempestivă, de la o chiuvetă dezafectată, o chiuvetă care nu este în circuitul spitalului. Asta s-a întâmplat pe data de 6 martie, când a venit o doamnă de la Apa Nova, a intrat, nu a anunţat pe nimeni, nu ştiu cum a prelevat, nu mai contează. Analiza arată că a fost identificat Pseudomonas aeruginosa. Ne-au anunţat cei de la Apa Nova, pentru că noi avem un protocol cu ei, facem controlul apei potabile în mod periodic, avem proceduri, pentru că aşa se face, şi după ce ne-au anunţat, eu am anunţat Consiliul Local, Primăria, Consiliul Judeţean, Prefectura despre această situaţie. Am oprit consumul de apă potabilă, am oprit spălarea biberoanelor, veselei, nu s-a mai folosit apa din spital decât pentru duşuri şi atât. Şi a venit DSP-ul, a recoltat analize de la mai multe puncte din spital. Aşteptăm rezultatul analizelor”, a declarat, miercuri seară, pentru News.ro, medicul Anca Miu, manager al Spitalului de Pediatrie Ploieşti.

Ea a subliniat că au fost prelevate probe din reţeaua de apă situată în aval şi în amonte de spital şi se aşteaptă rezultatele analizelor realizate de Direcţia de Sănătate Publică Prahova.

”Mâine dimineaţă (joi – n.r.) vom face, împreună cu furnizorul Apa Nova, spălarea întregii instalaţii interioare a spitalului, cu clorinare, şi pentru luni am achiziţionat servicii de dezinfecţie şi de clorinare cu un alt furnizor ca să fim 100% siguri că nu este nimic. Am luat apă îmbuteliată pentru aparţinători, pacienţi şi personalul medical şi cei care vin la urgenţe. Noi avem dozatoare de apă în spital, dar fiind conectate la reţeaua de apă potabilă nu vrem să dăm până nu avem buletinele de analiză de la DSP”, a precizat Anca Miu.

Ea a precizat că activitatea spitalului nu a fost întreruptă din cauza problemei legate de apa potabilă, atât internările, cât şi activitatea în camera de primiri urgenţe desfăşurându-se la fel ca înainte.

Pe lângă apa îmbuteliată cumpărată de spital, furnizorul de apă Apa Nova a pus la dispoziţia spitalului un rezervor de apă cu o capacitate de aproximativ trei metri cubi, care este reînnoit zilnic. Apa din acest rezervor este utilizată pentru gătit şi pentru spălat.