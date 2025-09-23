Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică a îmbunătăţit prognoza ce vizează creşterea economiei mondiale în 2025, în special datorită evoluţiei pieţelor emergente

Economia mondială s-a dovedit mai rezilientă decât se anticipa în primul semestru din 2025, în special datorită evoluţiei pieţelor emergente, potrivit previziunilor actualizate ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), publicate marţi, transmit agențille de știri DPA şi Reuters, citate de Agerpres.

OCDE a îmbunătăţit prognoza privind creşterea PIB-ului global în 2025 la 3,2%, faţă de un nivel de 2,9% estimat în iunie. De asemenea, economia mondială ar urma să crească cu 2,9% anul viitor, similar cu nivelul previzionat anterior.

Instituţia cu sediul la Paris a avertizat că efectul complet al taxelor vamale americane încă nu s-a simţit pe deplin. Din mai, taxele vamale impuse de SUA au crescut pentru aproape toţi partenerii comerciali.

Economiştii OCDE atrag atenţia asupra slăbiciunii de pe piaţa muncii, din unele ţări, inclusiv creşterea ratei şomajului şi mai puţine locuri de muncă disponibile.

Creşterea economiei Germaniei previzionată de OCDE în acest an este de doar 0,3%, faţă de un nivel de 0,4% estimat în iunie. Cea mai mare economie europeană ar urma să înregistreze anul viitor un avans de 1,1%.

PIB-ul zonei euro ar urma să înregistreze un avans de 1,2% în 2025, faţă de un nivel de 1% estimat în iunie, în timp ce anul viitor creşterea se va reduce la 1%, de la un nivel de 1,2%.

Dar OCDE avertizează asupra riscurilor la adresa perspectivelor economiei mondiale. Conflictele comerciale rămân o ameninţare şi presiunile inflaţioniste ar putea reapărea. De asemenea, volatilitatea activelor cripto ar putea reprezenta un risc la adresa stabilităţii financiare.

În schimb, înlăturarea barierelor comerciale sau câştigurile de productivitate obţinute de pe urma tehnologiilor AI ar putea îmbunătăţi perspectivele economiei mondiale, apreciază OCDE.