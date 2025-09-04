Orchestra Filarmonică Cehă concertează joi seara, sub conducerea lui Petr Popelka, în cadrul Festivalului Enescu
Orchestra Filarmonică Cehă, dirijată de Petr Popelka, va concerta joi, de la ora 20:00, la Sala Palatului, în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu, informează site-ul evenimentului, transmite Agerpres.
Din programul concertului fac parte Simfonia nr. 4 în mi minor (finalizată postum de Pascal Bentoiu) de George Enescu şi Dansuri simfonice op. 45 de Serghei Rahmaninov.
* La Ateneul Român, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, sub bagheta dirijorului Lahav Shani, va evolua de la ora 17:00.
Programul va cuprinde Uvertura pentru orchestră op. 23, Cyrano de Bergerac de Johan Wagenaar, Concertul nr. 5 în la major pentru vioară şi orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart şi Simfonia nr. 9 în mi minor op. 95, Din lumea nouă de Antonin Dvorak.
Solistul serii va fi violonistul Valentin Şerban.
* Sub genericul „Bach in the Jungle”, de la ora 20:00, la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive – Bucureşti, Leticia Moreno (vioară), Claudio Constantini (bandoneon), Uxia Martinez-Botana (contrabas) şi Matan Porat (pian) propun următorul program:
– Johann Sebastian Bach – Sonata nr. 4 în do minor BWV 1017 (aranjament pentru bandoneon şi vioară);
– Heitor Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras nr. 5;
– [Bolivia, sec. 18] Sonata Chiquitana nr. 4 (Arhiva Muzicală din Chiquitos);
– Johann Sebastian Bach – Partita nr. 2 în re minor pentru vioară solo BWV 1004, Ciaccona;
– Astor Piazzolla – Anotimpurile la Buenos Aires
Cea de a XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu” are loc, în Bucureşti şi în ţară, până pe 21 septembrie. În acest an manifestarea are ca temă aniversările – „Celebrations” – în contextul în care se împlinesc 70 de ani de la moartea marelui compozitor.
