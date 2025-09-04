G4Media.ro
Sursa foto: Octav Ganea / Inquam Photos

Orchestra Filarmonică Cehă concertează joi seara, sub conducerea lui Petr Popelka, în cadrul Festivalului Enescu

Orchestra Filarmonică Cehă, dirijată de Petr Popelka, va concerta joi, de la ora 20:00, la Sala Palatului, în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu, informează site-ul evenimentului, transmite Agerpres.

Din programul concertului fac parte Simfonia nr. 4 în mi minor (finalizată postum de Pascal Bentoiu) de George Enescu şi Dansuri simfonice op. 45 de Serghei Rahmaninov.

* La Ateneul Român, Orchestra Filarmonică din Rotterdam, sub bagheta dirijorului Lahav Shani, va evolua de la ora 17:00.

Programul va cuprinde Uvertura pentru orchestră op. 23, Cyrano de Bergerac de Johan Wagenaar, Concertul nr. 5 în la major pentru vioară şi orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart şi Simfonia nr. 9 în mi minor op. 95, Din lumea nouă de Antonin Dvorak.

Solistul serii va fi violonistul Valentin Şerban.

* Sub genericul „Bach in the Jungle”, de la ora 20:00, la MINA – Muzeul Artei Noi Imersive – Bucureşti, Leticia Moreno (vioară), Claudio Constantini (bandoneon), Uxia Martinez-Botana (contrabas) şi Matan Porat (pian) propun următorul program:

– Johann Sebastian Bach – Sonata nr. 4 în do minor BWV 1017 (aranjament pentru bandoneon şi vioară);

– Heitor Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras nr. 5;

– [Bolivia, sec. 18] Sonata Chiquitana nr. 4 (Arhiva Muzicală din Chiquitos);

– Johann Sebastian Bach – Partita nr. 2 în re minor pentru vioară solo BWV 1004, Ciaccona;

– Astor Piazzolla – Anotimpurile la Buenos Aires

Cea de a XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu” are loc, în Bucureşti şi în ţară, până pe 21 septembrie. În acest an manifestarea are ca temă aniversările – „Celebrations” – în contextul în care se împlinesc 70 de ani de la moartea marelui compozitor.

