Opt produse care sunt esențiale în kit-ul de supraviețuire anti-caniculă

Ne confruntam cu un val de caniculă în întreaga țară, dar și în restul Europei. Destinațiile preferate ale romanilor cum ar fi Grecia, Turcia și Bulgaria sunt și ele afectate de acest val dogoritor de căldură, cu temperaturi extrem de ridicate. Dar nu putem lăsa această vreme să ne strice zilele sau concediul. Câteva sfaturi utile pe care le puteți practica pentru a reduce efectele enervante ale caniculei. Am conceput un mic kit pentru fiecare dintre noi, care încape fie în geantă, fie în mașina pentru a vă ajuta să învingeți căldura.

1. Termosul cu apă rece

Nelipsitul termos cu apă rece, nu sticla de plastic termosul din inox. Spre deosebire de sticla de plastic, termosul din inox, sau oțel inoxidabil, este cea mai bună variantă pentru a menține lichidele cât mai reci pe o perioadă de timp cât mai lungă. Față de plastic, oțelul menține temperatura lichidului chiar și în temperaturi așa ridicate precum cele de afară. Mai mult, puteți să utilizați termosul și ca un sistem extern de răcire, adică îl puneți pe gât sau pe frunte.

Termos / Sticlă de apă din oțel inoxidabil NEX CARE 1000ml

Sticlă termoizolantă cu Ecran LED din inox

2. Crema de soare sau SPF-ul

Bineînțeles cremele de soare sunt foarte importante mai ales pe timp de vară, dar uneori ele se pot simții grase sau pur și simplu că ne încarcă tenul și mai mult, plus transpirația din timpul zilei, deja nu le mai suportăm. Cu toate acestea există variante mai light și special testate în căldură și umiditate pentru a vă putea simții confortabil pe tot parcursul zilei. O altă variantă de SPF este și cel stick, dacă știți că stați mult afară este cea mai practică variantă pentru re-aplicarea cremei de soare.

Ultra Light Daily UV Defense Aqua Gel de la Kiehl’s

Gel de protecție solară cu acid hialuronic SPF 50 de la Isntree

3. Apa termală

Chit că vă aflați pe stradă, în mașină, la muncă sau chiar acasă un esențial pentru vară este apa termală. Există formule simple de apă sau opțiuni botanice din care puteți alege, dar toate au un lucru în comun – sunt un salvator al varii răcoritor. O opțiune rapidă și ușor de folosit pe care o puteți avea mereu atât în geantă cât și în mașină.

Apa termală Avene

Apa termala La Roche – Posay

4. Elastice de prins parul

Deși multor femei le place să își poarte părul desfăcut vara nu este chiar cea mai bună idee. Pe lângă faptul că oricum vara părul se îngrașă mult mai repede, uneori devine și incornfortabil pentru că ne ține la propriu de cald. De aceea o idee bună este să avem mereu ceva de prins părul precum ar fi elasticele de păr sau clamele de păr.

BrushArt Hair Band elastice de păr

Claw Clip de la Revolution Haircare

5. Haine din in sau bumbac

Hainele din in sau din bumbac sunt cea mai bună variantă pentru vară pentru că sunt materiale care păstrează temperatura corpului și care nu se lipesc de corp cum o fac materialele sintetice. Cele două permit aerului să circule și absorb repede umezeala, astfel permițându-ne să ne răcorim când este cald afară.

Cămașă de bumbac pentru bărbați

Rochie de in animal print

6. After sun cremă

Crema de după plajă este un must have în casa oricui, sau în geantă, care se expune la soare. Crema after sun este și o idee foarte bună pentru răcorire după o zi de stat în căldură datorită ingredientelor sale care hidratează și refreshizează pielea. Mai mult, pentru cei ce stau la soare să se bronzeze, există variante de creme after sun care ajută inclusiv la intensificarea bronzului.

Bioderma Photoderm After Sun

Loțiune după expunerea la soare Anthelios La Roche – Posay

7. Setting spray

Pentru fetele care se machiază vara este foarte important și aspectul ca acesta să reziste. Că degeaba petrecem o oră în fiecare dimineață dacă în primele 5 minute acesta începe să curgă din cauza căldurii de afară. Și atunci un must pentru machiajul de vară este un spray de setare a acestuia de încredere, care de altfel poate fi reaplicat și în timpul zilei pentru că există și variante mini care pot fi ușor puse în geantă.

Urban Decay All Nighter

Airbrush Flawless Setting Spray de la Charlotte Tilbury

8. Lip balm

Să nu uităm și în ultimul rând și despre buze, care au și ele nevoie de hidratare și protecție pentru razele UV. Supraexpunerea la soare poate lăsa buzele dureroase și uscate și crește semnele de îmbătrânire prematură. Pentru ca zâmbetul vostru să arate cât mai sănătos, adaugăm un balsam de buze cu SPF pe lista de produse esențiale de vară, pentru buze cu aspect mai tânăr și hidratate.

Sheen Screen SPF 50 Balsam de Buze

Avene Sun Sensitive balsam de buze SPF 50

Surse utilizate: forbes.com; mirror.co.uk; glamour.co.uk; beautybay.com; vogue.com;

Nota: Ana-Maria Cristea este absolventă de Fashion Business Media and Communication la Istituto Marangoni di Design din Londra