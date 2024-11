Opriți puciul electoral!

CCR nu a avut nici o bază legală când a decis renumărarea voturilor la alegerile prezidențiale, au declarat pentru G4Media mai mulți experți în drept. Potrivit acestora, decizia CCR reprezintă un abuz în serviciu din partea celor 9 judecători care teoretic ar putea fi cercetați de Secția specială.

Nici Constituția, nici legea pentru alegerea președintelui nu acordă CCR dreptul legal de a decide renumărarea voturilor. Prin urmare, juriștii consultați de G4Media susțin că însăși decizia BEC de a pune în aplicare o decizie abuzivă este la rândul ei chestionabilă. Abuzul CCR este cu atât mai mare cu cât nici măcar autorul contestației, Christian Terheș, nu a solicitat renumărarea voturilor.

În aceste condiții, în România se desfășoară un veritabil puci electoral.

Această operațiune servește în mod clar candidatului ieșit pe locul 3, Marcel Ciolacu. E inadmisibil într-o democrație ca rezultatul alegerilor să fie întors printr-o decizie arbitrară a CCR și la capătul unui proces de renumărare care nu mai oferă nici o garanție de transparență, nici de corectitudine.

Ordinea constituțională este profund alterată prin abuzul Curții Constituționale, care a intervenit în mod nelegitim în procesul electoral.

CCR mai are o singură ocazie să îndrepte acest derapaj democratic major astăzi, la ședința de la ora 14.00, când ar trebui în mod firesc să decidă respingerea contestației lui Cristian Terheș și să valideze rezultatele turului 1. În plus, CCR este obligată să ia această decizie întrucât are un termen legal de soluționare a contestațiilor, care potrivit unor surse expiră astăzi la miezul nopții.

Potrivit experților în procese electorale, renumărarea voturilor nu s-a întâmplat în nici o țară europeană, ci doar în Afganistan, în 2014. În România a avut loc la alegerile prezidențiale din 2009 doar o renumărare a voturilor nule, nu renumărare totală.

Cu acest veritabil puci electoral în plină desfășuare, România se plasează în afara statelor europene, guvernate de domnia legii.