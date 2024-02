„Oppenheimer” a câştigat cel mai râvnit premiu la SAG Awards. Cântăreaţa şi actriţa Barbra Streisand – trofeul pentru întreaga carieră

Filmul „Oppenheimer” a câştigat, sâmbătă, cel mai râvnit premiu la gala Screen Actors Guild Awards (SAG), decernat de breasla actorilor de la Hollywood, un premiu considerat în general un bun indicator pentru prestigioasele Oscaruri, transmite News.ro.

Anul acesta, Screen Actors Guild Awards au fost difuzate pentru prima dată pe Netflix, ceea ce a permis ca această ceremonie hollywoodiană, considerată în mod tradiţional drept o rampă de lansare pentru Oscaruri, să beneficieze de o mai mare expunere în rândul celor 260 de milioane de abonaţi la streaming ai platformei.

Membrii sindicatului SAG-AFTRA s-au prezentat în forţă la această a 30-a ediţie, prima de când actorii au obţinut câştig de cauză faţă de studiouri, în decembrie, după mai multe luni de grevă.

Filmul „Oppenheimer” al lui Christopher Nolan, care a obţinut deja premii importante la Globurile de Aur, Critics Choice Awards, DGA Awards şi la premiile britanice BAFTA, era marele favorit pentru a câştiga cel mai prestigios premiu al SAG: „Cea mai bună distribuţie”.

În ultimii ani, „Parasite” (2020), „CODA” (2022) şi „Everything Everywhere All At Once” (2023) au câştigat premiile Oscar pentru „cel mai bun film”.

„Oppenheimer”, drama epică despre părintele bombei atomice, a câştigat sâmbătă şi premiul „cel mai bun actor” pentru Cillian Murphy, care îl interpretează pe regele oamenilor de ştiinţă, şi „cel mai bun actor în rol secundar” pentru Robert Downey Jr, care îl interpretează pe rivalul său acerb.

„Vă mulţumesc pentru că m-aţi invitat să joc un rol real în realizarea acestui film înspăimântător de important”, a declarat actorul Kenneth Branagh, în numele distribuţiei din „Oppenheimer”.

Actorul a reamintit, de asemenea, că echipa de filmare a părăsit premiera londoneză a filmului la jumătatea lunii iulie, în semn de solidaritate cu mişcarea, care urma să intre în grevă.

„Am plecat de pe covorul roşu şi nu am văzut filmul în acea seară. Am luat cu plăcere drumul solidarităţii cu voi”, a spus el.

Actorii de la Hollywood au pus capăt grevei lor după 118 zile şi ratificarea în decembrie a unui acord cu studiourile care prevede o creştere semnificativă a salariilor şi introducerea unor garanţii împotriva utilizării inteligenţei artificiale.

„Aţi supravieţuit celei mai lungi greve din istoria sindicatului nostru cu curaj şi convingere”, a declarat preşedintele Fran Drescher.

Lily Gladstone a fost încoronată

Mulţi dintre actorii care votează la SAG Awards fac parte din cel mai mare bloc de votanţi pentru premiile Oscar, programate la 10 martie.

În cursa pentru cel mai râvnit premiu, „Oppenheimer” a spulberat concurenţa cu „Barbie”, „Killers of the Flower Moon”, „American Fiction” şi „The Color Purple”.

La categoria „cea mai bună actriţă”, actriţa Lily Gladstone („Killers of the Flower Moon”’) a câştigat, devansând-o pe principala sa rivală, Emma Stone („Poor Things”).

Da’Vine Joy Randolph a câştigat premiul pentru „cea mai bună actriţă în rol secundar” pentru „Winter Break”, după ce a obţinut acelaşi premiu la BAFTA.

Cântăreaţa şi actriţa Barbra Streisand, în vârstă de 81 de ani, a primit premiul pentru întreaga carieră.

La categoria seriale TV, „The Bear” a câştigat premiul pentru „cea mai bună distribuţie într-un serial de comedie”, iar „Succession” a câştigat premiul pentru „cea mai bună distribuţie într-un serial dramatic”.

Pedro Pascal a câştigat premiul pentru „cel mai bun actor într-un serial dramatic” pentru „The Last of Us”.

Elizabeth Debicki a câştigat premiul pentru „cea mai bună actriţă” pentru interpretarea prinţesei Diana în „The Crown”.

Sindicatul SAG-AFTRA reprezintă aproximativ 120.000 de membri, printre care multe vedete de la Hollywood.