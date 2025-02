Opinia americanilor despre medicamentele pentru pierderea în greutate: Acceptate de adulți, controversate pentru adolescenți

Mai mulți adulți din SUA consideră că este un lucru bun ca adulții să folosească medicamente pentru pierderea în greutate, cum ar fi Ozempic, Wegovy și alte mărci, dacă se confruntă cu obezitatea sau au o afecțiune legată de greutate. Cu toate acestea, aceștia nu sunt la fel de favorabili în privința utilizării acestor medicamente de către adolescenți cu obezitate, conform unui nou sondaj realizat de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, relatează AP News.

În ceea ce privește adolescenții cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani care se confruntă cu obezitatea, americanii sunt împărțiți: aproximativ o treime consideră că utilizarea medicamentelor pentru pierderea în greutate în acest context este un lucru „foarte” sau „cât de cât” bun, o proporție similară cred că este un lucru rău, iar aproximativ 3 din 10 consideră că nu este nici bun, nici rău.

Pentru adulți, aproximativ jumătate dintre respondenți cred că este un lucru bun, iar aproximativ 2 din 10 cred că este un lucru rău.

Medicamentele populare pentru pierderea în greutate, cunoscute sub numele de agoniști ai receptorilor GLP-1, care inițial au fost destinate tratării diabetului, au devenit extrem de populare după ce Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) le-a aprobat pentru pierderea în greutate în 2021. Acum, acestea sunt omniprezente — în rândul celebrităților, în reclame TV, pe rețelele de socializare și în media.

Medicii și cercetătorii afirmă că medicamentele injectabile sunt instrumente eficiente pentru tratarea obezității. Asociația Medicală Americană a cerut companiilor de asigurări să acopere costurile acestor medicamente, iar Academia Americană de Pediatrie a recomandat ca medicii să ia în considerare prescrierea acestora copiilor de 12 ani și mai mari care se confruntă cu obezitatea.

Cu toate acestea, sondajul AP-NORC arată că, deși medicii încurajează utilizarea acestor medicamente, unii americani rămân preocupați de utilizarea lor, în special pentru adolescenți și pentru persoanele care nu suferă de obezitate.

Potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), peste 100 de milioane de adulți din SUA sunt obezi — definiți ca având un indice de masă corporală (IMC) de 30 sau mai mare — iar peste 22 de milioane de adulți sunt sever obezi, cu un IMC de 40 sau mai mare.

În prezent, Medicare, programul de asigurări de sănătate pentru 66 de milioane de americani cu vârsta de 65 de ani și peste, nu acoperă medicamentele pentru obezitate. Acoperirea variază în cadrul Medicaid, care oferă asigurări de sănătate pentru americanii cu venituri mici. Unele mari companii și anumite programe Medicaid încep să acopere aceste costuri, dar multe alte firme și asiguratori reduc acoperirea, invocând costurile ridicate ale tratamentului.

În ceea ce privește utilizarea medicamentelor GLP-1 de către persoanele care nu sunt obeze, sondajul AP-NORC arată că aproximativ 6 din 10 americani consideră că este un lucru „foarte” sau „cât de cât” rău ca adulții să folosească aceste medicamente pentru pierderea în greutate dacă nu sunt obezi, iar procentul crește la aproximativ 7 din 10 în cazul adolescenților în aceeași situație.

Cu toate acestea, adulții mai tineri sunt puțin mai deschiși la ideea ca adolescenții care nu se confruntă cu obezitatea să folosească GLP-1. Aproximativ 8 din 10 americani peste 45 de ani cred că este o „idee proastă” ca adolescenții care vor să slăbească să folosească aceste medicamente fără a fi obezi, în timp ce aproximativ două treimi dintre adulții sub 45 de ani împărtășesc aceeași opinie.