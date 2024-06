OFICIAL Viktor Orban a decis să-l susţină pe Mark Rutte pentru postul de secretar general al NATO / Rutte mai are nevoie doar de susţinerea României pentru a obţine consensul

Ungaria este pregătită să susţină candidatura premierului olandez Mark Rutte pentru postul de secretar general al NATO, a anunţat marţi premierul ungar Viktor Orban într-o postare pe reţeaua de socializare X, transmit agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

Mark Rutte „a confirmat” că, dacă devine secretar general al NATO, Ungaria nu va fi obligată să participe la activităţile Alianţei Nord-Atlantice în Ucraina, prin urmare, „având în vedere acest angajament, Ungaria este pregătită să-l susţină”, a precizat Orban, care a avut luni o discuţie la Bruxelles cu premierul interimar olandez.

Following the recent European elections, where Hungarians voted in huge numbers in favour of #peace, we reached an important agreement with #NATO Secretary General @jensstoltenberg . We agreed that no Hungarian personnel will take part in the activities of NATO in Ukraine and no… pic.twitter.com/Cliu4rZGCE

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 18, 2024