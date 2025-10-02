Oana Țoiu: Eludarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune, cu pedeapsa cu închisoarea până la 12 ani / Reprezintă o amenințare la adresa securității naționale / Proiectul de lege, trimis la Parlament în procedură de urgență

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat, joi, într-un briefing la Palatul Victoria, că Guvernul a aprobat proiectul de lege privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, care prevede că eludarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune, cu pedeapsa cu închisoarea până la 12 ani. Competența pentru anchetarea acestor infracțiuni va reveni DIICOT.

Proiectul de lege va fi trimis la Parlament pentru adoptarea în procedură de urgență.

Declarațiile ministrei Oana Țoiu pe acest subiect:

Proiect de lege privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale va fi trimis în procedură de urgență la Parlament.

Scopul este un efect de descurajare.

România demonstrează încă o dată că suntem un partener de încredre, stabil și de predictibil.

Esențial se schimbă trecerea de la contravenție la sancțiune, cu pedeapsă de închisoare de la 1 – 5 ani, iar în cazuri agravante se poate ajunge la 12 ani. Competența este la DIICOT.

Considerăm eludarea sancțiunilor o amenințare la adresa securității naționale.

Înăsprirea radicală a pedepselor trebuie să aibă un efect de descurajare și de consolidare a poziției României în rândul partenerilor săi.

Legea include o perspectivă modernă – include explicit criptoactivele în definiția fondurilor.

Principiul extrateritorialității active – se blochează posibilitatea de a folosi jurisdicții terțe ca paravan.

Este desemnat consiliul interinstituțional drept organism de coordonare.

Instrumentele de investigare se aliniază la legislația europeană.

Protecția avertizorilor de integritate – asigurăm protecție pentru persoanele care raportează încălcări ale sancțiunilor. Este inclus și comerțul cu bunuri restricționate.

A fost decis ca proiectul de lege să ajungă la Parlament în procedură de urgență, ne așteptăm ca până la finalul anului să fie adoptat.