Oana Gheorghiu de la Dăruiește Viață candidează pentru Consiliul Economic și Social, entitate care contribuie cu avize și analize la proiectele de lege ale Guvernului

Reprezentantă a ONG-iului Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu, anunță că s-a hotărât să candideze pentru un loc în Consiliul Economic și Social (CES), platformă reprezentativă pentru societatea civilă, care contribuie la deciziile guvernamentale prin avize și analize pe proiecte legislative economico-sociale.

„M-am hotărât. Candidez.

De-a lungul timpului, am fost întrebate, și eu, și Carmen, de ce nu intrăm în politică, unii considerând că de acolo am putea face mai mult. Eu cred, însă, că locul meu este aici, alături de societatea civilă, unde am libertatea de a influența politicile publice și de a pune pe agenda autorităților problemele reale, problemele de la firul ierbii. Anul viitor va fi unul dificil pentru noi toți – cetățeni, companii, ONG-uri. Va fi anul în care vom achita „nota de plată” a distracției electorale, iar resursele bugetare vor fi căutate în orice colț posibil. Noul Parlament va trebui să creeze legi care să sprijine Guvernul, iar asta va aduce provocări. Există însă un organism, despre care se știe prea puțin, dar care poate avea un rol crucial în influențarea și susținerea inițiativelor legislative bune și în descurajarea celor care împovărează cetățenii, mediul de afaceri sau sfidează bunul simț. Acest organism este Consiliul Economic și Social, sau pe scurt, CES”, a scris Oana Gheorghiu pe contul ei de facebook.

Aceasta arată că CES-ul avizează proiecte de lege, elaborează analize esențiale, semnalează Guvernului și Parlamentului problemele economico-sociale, emite recomandări și propune măsuri pentru aplicarea acordurilor internaționale. Este o platformă prin care putem fi auziți și putem influența în mod direct politicile publice. Ea îndeamnă și alte ONG-uri să se înscrie și arată că pentru a-i fi acceptată candidatura are nevoie de susținerea a 10 ONG-uri.

„Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de o voce puternică a societății civile în CES, pentru a ne asigura că interesele oamenilor, nu doar ale politicienilor, sunt pe masa deciziilor. De aceea, anul acesta, pentru prima oară, Daruieste Viata s-a înscris pe platforma Vot ONG. De aceea, eu am decis să candidez pentru a reprezenta sănătatea în CES.

Avem nevoie de o nouă lege a sănătății, una care să înlocuiască legea din 2006, modificată de peste 4000 de ori și devenită incoerentă și greu de aplicat. Avem nevoie de o lege care să aducă reformă reală, să pună accentul pe cetățean, pe pacient și pe cadrele medicale.

În cei 15 ani de proiecte în sănătate, alături de Carmen Uscatu și de colegele noastre, am învățat enorm despre sistem: ce funcționează, ce nu, ce putem învăța de la alte țări și cum putem adapta soluțiile de succes. Vreau să folosesc această experiență pentru a contribui la o schimbare reală, reprezentând politicile de sănătate în CES.

Îndemn ONG-urile din România să se înscrie pe platforma Vot ONG (termenul limită este 15 noiembrie) și să participe la alegerea reprezentanților în CES. Din cele peste 100.000 de ONG-uri existente în țară, doar 95 sunt înscrise, iar ăsta nu e un lucru bun. Cu cât sunt mai multe ONG uri active, cu atât mai puternici și mai legitimi sunt reprezentanții lor în CES. Doar prin implicare putem deveni o voce puternică, o voce care să fie ascultată și care să determine dezbatere publică sănătoasă, în locul populismului ieftin și păgubos.

Pentru a-mi fi acceptată candidatura, am nevoie de susținerea a 10 ONG-uri. Doar așa pot intra în competiția pentru singurul loc dedicat sănătății. Vă rog, așadar, să fiți alături de mine în acest demers. Împreună putem pune sănătatea pe lista de priorități a României!

Și încă o informație, fiecare ONG înscris pe platformă poate vota mai mulți candidați. Așa că indiferent de votul vostru, înscrieți-vă pe platformă și alegeți-vă reprezentanții!”, a transmis Oana Gheorghiu.