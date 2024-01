Oamenii de ştiinţă au catalogat o specie necunoscută de Tyrannosaurus, care a trăit înaintea faimosului T-Rex

Oamenii de ştiinţă care au reexaminat un craniu parţial de dinozaur descoperit în 1983 lângă New Mexico au ajuns la concluzia că aparţine unei noi specii de Tyrannosaurus care a trăit înaintea faimosului T. rex, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Diferenţele subtile faţă de Tyrannosaurus rex observate în conformaţia craniului acestui dinozaur au dus la clasarea sa ca specie distinctă denumită Tyrannosaurus mcraeensis. Acest dinozaur a trăit cu câteva milioane de ani înaintea lui T. rex, având dimensiuni similare cu acesta, conform cercetătorilor. Iniţial, craniul fusese identificat ca aparţinând unui T. rex.

Alţi oameni de ştiinţă şi-au exprimat îndoiala că acest craniu ar aparţine unei specii distincte, susţinând că diferenţele dintre acesta şi alte cranii de T. rex sunt prea mici. În plus, ei susţin că datarea fosilei, a cărei vechime este estimată la 71 – 73 de milioane de ani, este de asemenea problematică.

T. rex a fost singura specie recunoscută din genul Tyrannosaurus de la primele descrieri ale acestui animal, din anul 1905. Fosilele de T. rex cunoscute sunt cu cel mult 2 milioane de ani mai vechi de evenimentul produs acum 66 de milioane de ani ce a dus la dispariţia dinozaurilor.

Fragmentele acestui craniu au fost descoperite la baza muntelui Kettle Top Butte din New Mexico în 1983.

Paleontologul Anthony Fiorillo, director executiv al Muzeului de Istorie Naturală şi Ştiinţe din New Mexicoşi unul dintre autorii noului studiu publicat în jurnalul Scientific Reports, a declarat că au fost colectate fragmentele a aproximativ 25% din craniu. Lipsesc părţi din cutia craniană şi maxilar.

„Prin comparaţia cu T. rex, mandibula este mai superficială şi mai curbată spre spate. Arcadele contondente de deasupra ochilor sunt mai mici decât la T. rex”, a explicat paleontologul Nick Longrich de la Universitatea din Bath (Anglia), care a participat la studiu.

„Este în natura speciilor ca diferenţele să fie subtile. Important este că sunt clare. Am examinat numeroşi T. rex şi animalul nostru este în mod clar diferit de fiecare T. rex cunoscut”, a adăugat Longrich.

Cercetătorii au precizat că diferenţele, deşi aparent minore, sunt legate de trăsături importante. Fiorillo subliniază că structura osoasă de deasupra ochilor la Tyrannosaurus a fost interpretată ca jucând un rol important în procesul de selecţie sexuală.

„Aceste diferenţe implică faptul că animalul se hrănea în mod diferit şi probabil că-şi selecta partenerii pentru reproducere în mod diferit faţă de mai celebrul Tyrannosaurus rex”, a precizat Fiorillo.

Poate cel mai mare exemplar cunoscut de T. rex este un specimen denumit Sue, aflat la Field Museum din Chicago, ce măsoară 12,3 metri lungime.

Cercetătorii susţin că existenţa lui T. mcraeensis schimbă modul în care paleontologii înţeleg originea tiranozaurilor. Ei au precizat că T. mcraeensis era mai mare decât alte rude apropiate ale tiranozaurilor care au populat America de Nord înaintea lui T. rex, fapt care sugerează că speciile gigantice din acest grup de dinozauri au evoluat cu milioane de ani mai devreme decât se credea şi că provin din regiunile de sud ale Americii de Nord.

Paleontologul Thomas Carr de la Carthage College din Wisconsin, specialist în tiranozauri, susţine că noul studiu este „neconvingător”.

„Caracteristicile care i-ar conferi unicitate specimenului din New Mexico au fost de fapt observate şi la alte fosile de T. rex”, susţine Carr. „Aşa-zisele diferenţe nu sunt discrete dar evidente, ci sunt ca nişte nuanţe de gri sau ca formele norilor. Am văzut acest specimen de câteva ori şi nu am remarcat nimic diferit faţă de alţi adulţi de T. rex. Diferenţele observate sunt legate de relativa maturitate a exemplarului şi de alte variaţii individuale”, a adăugat el.

În plus, Carr a adus în discuţie faptul că aceste fosile nu au fost datate pe baza oaselor craniului ci după roca deasupra căreia a fost găsit. Dovezile existente indică faptul că tiranozaurii au apărut nu mai devreme de acum 67 – 68 milioane de ani, a adăugat el.

sursa: Agerpres.ro