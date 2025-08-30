O treime dintre copii nu se joacă afară după școală, potrivit unui studiu realizat în Marea Britanie

Unul din trei copii nu se joacă în aer liber după școală, iar unul din cinci nu se joacă în weekend, potrivit unui studiu care a constatat că joaca în aer liber are un impact benefic asupra dezvoltării abilităților sociale și emoționale ale tinerilor, transmite The Guardian.

Studiul Universității din Exeter a analizat datele a 2.500 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani din programul de cercetare multietnic Born in Bradford, care urmărește sănătatea, dezvoltarea și bunăstarea mamelor și copiilor încă din perioada sarcinii.

Pe baza informațiilor din chestionarele completate de părinții copiilor, cercetătorii au măsurat abilitățile socio-emoționale ale copiilor folosind „scorul total al dificultăților”, un instrument de screening care poate ajuta la identificarea potențialelor probleme comportamentale sau emoționale la copii și tineri.

Cercetătorii au descoperit că jocul în aer liber are un efect pozitiv asupra abilităților socio-emoționale ale copiilor, ceea ce înseamnă că aceștia sunt mai capabili să înțeleagă, să gestioneze și să-și exprime emoțiile și comportamentele, precum și să interacționeze cu lumea din jurul lor și să construiască relații.

Studiul, finanțat de Consiliul de Cercetare Medicală și care urmează să fie publicat în revista Wellbeing, Space & Society, a descoperit, de asemenea, diferite modele de joacă în aer liber în funcție de etnie. Copiii de origine britanică albă se jucau mai mult în aer liber în zilele de școală, în timp ce cei de origine sud-asiatică se jucau mai mult în aer liber în weekenduri.

Concluziile sugerează, de asemenea, că copiii care trăiesc în comunități mai puțin defavorizate beneficiază mai mult de joaca în aer liber decât cei din comunități mai defavorizate, ceea ce reflectă probabil calitatea spațiilor în aer liber și a facilităților de joacă.

Cercetătorul principal, dr. Mark Ferguson, a declarat: „Există dovezi clare care arată că joaca în aer liber a scăzut considerabil, ceea ce este îngrijorător, deoarece este legată de diverse probleme de sănătate, inclusiv obezitatea, anxietatea și depresia.

„Trebuie să luăm măsuri proactive pentru a încuraja activitățile în aer liber și pentru a ne asigura că copiii duc o viață sănătoasă și activă. Măsuri simple, cum ar fi crearea de zone rezidențiale prietenoase pentru joacă și medii urbane mai sigure, unde familiile se pot relaxa, face mișcare, socializa și juca, pot face o mare diferență. Dar este important să ținem cont de diferențele culturale și să colaborăm cu comunitățile pentru ca aceste inițiative să aibă succes.”

Prof. Rosie McEachan, directoarea programului Born in Bradford, a declarat: „Acest studiu arată cât de important este pentru sănătatea mentală a copiilor să se îndepărteze de ecrane și să se joace în aer liber după școală și în weekend.

„În Bradford, avem norocul de a avea multe parcuri și spații verzi frumoase, dar aceste concluzii arată că străzile locale în care trăim sunt la fel de importante pentru copii și trebuie să ne asigurăm că sunt spații sigure și primitoare, fără trafic și poluare.”

Fosta comisar pentru copii Anne Longfield, acum președinte executiv al Centre for Young Lives, a solicitat guvernului să stabilească o nouă strategie națională privind joaca.

Ea a declarat: „Joaca este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru stimularea abilităților sociale, a activității fizice, a bunăstării și a încrederii copiilor. Cu toate acestea, prea mulți dintre copiii noștri își petrec cea mai mare cantitate a celor mai prețioși ani din viață sedentari, pe telefoane și adesea singuri, în timp ce sănătatea și bunăstarea lor se deteriorează.

„Trebuie să eliminăm barierele care îi împiedică pe atât de mulți dintre copiii noștri să se joace – ca parte a educației lor în școală, în parcurile locale și în cartierele în care locuiesc. Jocul trebuie să redevină parte integrantă a copilăriei.”

La începutul acestui an, un raport al Raising the Nation Play Commission a concluzionat că eșecul de a oferi copiilor spațiile de care au nevoie în afara casei, din cauza străzilor dominate de trafic, a pierderii finanțării pentru locurile de joacă și a declinului cluburilor de tineret, a dus la o pierdere enormă a jocului în aer liber și a independenței.

Anul trecut, The Guardian a raportat că reducerea spațiului exterior în școli și timpul mai scurt alocat jocului în timpul zilei aveau un impact negativ asupra bunăstării și sănătății fizice a copiilor.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat că se investesc 100 de milioane de lire sterline în facilități sportive în școli și comunități, în timp ce programul National Education Nature Park ajută școlile să-și transforme terenurile în spații mai verzi.

„Recunoaștem importanța vitală a jocului și a accesului la natură, în timp ce ne străduim să ne îndeplinim misiunea de a crea cea mai sănătoasă și fericită generație de copii”, a spus purtătorul de cuvânt.