O scrisoare de avertizare a comisarului Thierry Breton către Elon Musk generează o mică furtună. Comisia Europeană spune că nu a validat-o, după ce s-a trezit cu acuzaţii că intervine în campania electorală americană

Comisarul european pentru piaţa internă şi servicii, francezul Thierry Breton, i-a trimis luni o scrisoare miliardarului Elon Musk, proprietar al platformei X, cu câteva ore înainte de interviul acestuia cu Donald Trump, pentru a-i aminti obligaţiile de moderare a conţinutului în Uniunea Europeană. Însă „momentul şi conţinutul scrisorii nu au fost nici coordonate, nici convenite cu preşedinta Ursula von der Leyen”, a precizat marţi o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, după ce o directoarea companiei X a afirmat că demersul lui Breton este pur şi simplu o încercare de a interveni în politica americană, transmite News.ro.

Comisarul Thierry Breton, care supraveghează aplicarea de către bloc a noilor norme privind reţelele sociale, Digital Service Act (DSA), i-a trimis lui Musk o scrisoare postată pe X în care îl avertiza pe mogulul tehnologic cu privire la răspândirea de „conţinut dăunător”, înainte de interviul livestream al lui Elon Musk cu Donald Trump.

Miliardarul tehnologic a ripostat rapid. „Ca să fiu sincer, chiar am vrut să răspund cu acest meme Tropic Thunder”, a scris Musk, postând un meme cu înjurături din blockbusterul hollywoodian din 2008. „Dar nu aş face NICIODATĂ ceva atât de nepoliticos şi iresponsabil!”, a adăugat Musk.

To be honest, I really wanted to respond with this Tropic Thunder meme, but I would NEVER do something so rude & irresponsible! https://t.co/jL0GDW5QUx pic.twitter.com/XhUxCSGFNP

— Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2024

Este cea mai recentă dispută a Europei cu Musk, care săptămâna trecută a intrat în conflict cu politicienii britanici care l-au acuzat că a incitat la violenţă în lumea reală în timpul revoltelor de extremă dreapta. De data aceasta, însă, este în joc reputaţia UE de autoritate de reglementare digitală a lumii, scrie POLITICO.

Blocul comunitar consideră că este liderul democraţiilor mondiale în încercarea de a recâştiga controlul asupra giganţilor tehnologici. În ultimii cinci ani, Breton, un politician francez cu un discurs deschis, a reuşit să se impună ca lider al iniţiativei europene de reglementare digitală care, pe lângă normele privind reţelele sociale, include eforturi de supraveghere a inteligenţei artificiale şi de stimulare a concurenţei digitale. Fost director general al firmei franceze de tehnologie Atos şi al principalului operator de telecomunicaţii din Franţa, Breton se mândreşte cu cunoştinţele sale în domeniul tehnologiei – şi nu ratează nicio ocazie de a menţiona drept dovadă romanul „Softwar”, bestsellerul său SF „technothriller” din 1984.

Luna trecută, preşedintele francez Emmanuel Macron l-a susţinut pe Breton pentru un nou mandat în Comisia Europeană. Breton şi-a exprimat dorinţa de a-şi păstra dosarele digitale, au declarat pentru POLITICO trei oficiali UE.

UE ARUNCĂ UN BUMERANG

Puternic, încrezător şi dispus să îşi folosească imaginea publică în scopuri politice, comentariile lui Breton prin intermediul social media nu au mers întotdeauna conform planului. Francezul nu a informat-o pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la scrisoarea publică adresată lui Musk înainte de publicarea acesteia pe X, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.

Patru oficiali UE diferiţi, vorbind sub rezerva anonimatului, au declarat că avertismentul lui Breton către Musk a surprins multe persoane din cadrul Comisiei. Organele de aplicare a legii ale blocului european încă investighează platforma pentru potenţiale infracţiuni, iar UE nu a dorit să fie văzută ca interferând potenţial în alegerile prezidenţiale din SUA.

Linda Yaccarino, CEO al X, a numit scrisoarea lui Breton „o încercare fără precedent de a extinde la activităţile politice din SUA o lege care ar trebui să se aplice în Europa”, denunţând „condescendenţa (Bruxelles-ului) faţă de cetăţenii europeni, pentru că sugerează că aceştia sunt incapabili să asculte o conversaţie şi să tragă propriile concluzii”.

Susţinătorii lui Trump au mers şi mai departe. „Uniunea Europeană încearcă să se amestece în alegerile din SUA”, a scris Chris LaCivita, care face parte din campania prezidenţială a lui Trump. „Se pot duce dracului”, a comentat americanul.

„UE nu este implicată în interferenţa electorală”, a declarat unul dintre oficialii UE cu care a stat de vorbă POLITICO. „Punerea în aplicare a DSA este prea importantă pentru a fi folosită în mod abuziv de către un politician în căutare de atenţie, în căutarea următoarei sale funcţii importante”, a spus oficialul, referindu-se la Breton.

Un consilier al lui Breton, vorbind sub rezerva anonimatului, a declarat că UE are obligaţia legală de a se asigura că legile blocului sunt respectate. Conform structurii de reglementare a blocului, comisarii europeni, care sunt numiţi de liderii naţionali, au un cuvânt de spus în ceea ce priveşte modul de punere în aplicare a normelor, dar de obicei nu se amestecă în modul în care funcţionarii aplică legea. Anul trecut, chiar în momentul intrării în vigoare a normelor europene privind reţelele de social media, Breton a îndemnat autorităţile de aplicare a legii să se concentreze asupra prejudiciilor potenţiale atât în cazul X, cât şi în cazul TikTok, potrivit a patru oficiali la curent cu aceste discuţii.

POVESTEA DE IUBIRE DIN CALIFORNIA S-A ÎNCHEIAT

Breton şi Musk au fost cândva fraţi de arme în domeniul tehnologiei. Cei doi s-au întâlnit în repetate rânduri pentru a discuta despre normele europene privind reţelele sociale, cunoscute sub numele de Digital Services Act (DSA). Aceste legi includ amenzi de până la 6 % din cifra de afaceri globală în cazul în care giganţi tehnologici precum X nu reuşesc să înăbuşe discursul instigator la ură şi alte prejudicii online pe platformele lor.

Comisia – cu Breton în frunte – a vizitat birourile X din San Francisco de cel puţin două ori pentru a verifica modul în care Musk respectă legile.

În 2022, cei doi s-au întâlnit la o fabrică Tesla din Austin, Texas, şi au pozat pentru un videoclip ciudat, postat pe X, în care Musk era îmbrăcat într-un tricou casual şi blugi, în timp ce Breton – întotdeauna un birocrat european – purta costum şi cravată. În clipul de trei minute, comisarul european vorbeşte despre modul în care a discutat cu mogulul tehnologic despre noile norme ale blocului privind reţelele sociale.



Today @elonmusk and I wanted to share a quick message with you on platform regulation #DSA pic.twitter.com/nvP5FEXECY

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 9, 2022

Dar camaraderia a eşuat, iar Bruxelles-ul a acuzat reţeaua socială a lui Musk la sfârşitul lunii iulie că nu a respectat legile blocului privind reţelele sociale – prima investigaţie de acest fel efectuată vreodată în cadrul DSA. Autorităţile europene au susţinut că aşa-numitele „cecuri albastre” ale X, pe care orice utilizator le poate cumpăra acum, au indus în eroare alte persoane cu privire la potenţiala fiabilitate a conţinutului online. De asemenea, compania nu a fost transparentă cu privire la modul în care grupurile au cumpărat publicitate online pe platformă şi nu a permis accesul persoanelor din exterior la datele sale publice – acuzaţii care ar constitui încălcări ale DSA.

X are acum posibilitatea de a răspunde acuzaţiilor înainte de luarea unei decizii finale, cel mai probabil în prima jumătate a anului 2025. Musk, ca întotdeauna, a răspuns rapid la provocare. „DSA ESTE dezinformare!”, a scris el pe X în iulie.

„Serviciile mele vor fi extrem de vigilente şi nu vor ezita să utilizeze toate instrumentele aflate la dispoziţia lor, inclusiv măsuri de urgenţă, dacă acest lucru este necesar pentru a proteja cetăţenii europeni de riscuri grave”, a avertizat Thierry Breton în scrisoarea sa trimisă luni lui Elon Musk.