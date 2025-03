O portocală pe zi poate reduce riscul de depresie cu 20%. Studiu surprinzător legat de prezența unor bacterii în intestin care influențează producția de serotonină și dopamină

Consumul unei portocale pe zi poate reduce riscul de depresie al unei persoane cu 20%, potrivit unui studiu condus de Raaj Mehta, un specialist de la Harvard Medical School și medic la Spitalul General din Massachusetts.

Acest lucru s-ar datora faptului că citricele stimulează creșterea Faecalibacterium prausnitzii, un tip de bacterii găsite în intestinul uman, pentru a influența producția de neurotransmițători serotonină și dopamină.

Rezultatele studiului au fost publicate recent de The Harvard Gazette.

”Lucram cu un specialist fantastic pe nume Chatpol Samuthpongtorn, care citea literatura despre depresie, căutând un proiect interesant. Și a dat peste această lucrare din 2016 care a subliniat posibilitatea ca citricele să reducă riscul de depresie.

Acest lucru ne-a stârnit interesul, deoarece am avut acces la un set bogat de date pe care l-am putea folosi pentru a urmări această descoperire. Se numește Nurses’ Health Study II (NHS2) și a început în 1989 cu scopul de a găsi factori de risc pentru bolile cronice majore la femei.

Acesta implică peste 100.000 de femei și, aproximativ la fiecare doi ani, acestea oferă cercetătorilor informații detaliate despre stilul lor de viață, dieta, utilizarea medicamentelor și sănătatea lor.

Așa că am decis să folosim aceste date pentru a căuta dovezi că asistentele care au mâncat multe citrice au avut rate mai mici de depresie viitoare decât cele care nu au consumat. Și asta am găsit!” i-a spus Raaj Mehta, jurnalistei de la The Harvard Gazette.

Medicul a descoperit astfel că consumul unei portocale medie pe zi poate reduce riscul de a dezvolta depresie cu aproximativ 20%. Iar efectul pare a fi specific citricelor, nu se aplică la alte fructe.

”În viitor, consumul de citrice ar putea face parte dintr-o strategie de gestionare a depresiei care implică și produse farmaceutice mai tradiționale. Dar sunt necesare mai multe cercetări înainte de a putea concluziona asta” a adăugat acesta.

După ce a descoperit legătura dintre consumul de citrice și diminuarea nivelului de depresie, medicul a căutat și explicația. Au urmat noi studii și au descoperit legături între aportul de citrice și anumite specii de bacterii din microbiomul intestinal.

O specie de bacterii a ieșit în evidență: F. prausnitzii a fost mai abundentă la persoanele care nu erau deprimate decât la persoanele care erau, iar consumul multor citrice a fost, de asemenea, asociat cu niveluri ridicate ale acestei bacterii.

Deoarece studiul inițial includea doar femei, echipa de cercetători a realizat un nou studiu care a implicat bărbați și concluzia a fost aceeași: nivelurile crescânde de F. prausnitzii au fost invers corelate cu scorurile de risc de depresie.

”Atunci întrebarea a devenit: cum îi face F. prausnitzii pe oameni să se simtă mai bine? Un răspuns, credem noi, ar putea fi că aceste bacterii folosesc o cale metabolică pentru a influența nivelurile a doi neurotransmițători – serotonina și dopamina – produse de celulele umane din intestin”, a adăugat medicul.

Depresia este o afecțiune care afectează foarte mulți oameni din întreaga lume. Estimările OMS arată că minimum 5% din populația globului este afectată de depresie. Din fericire, există numeroase strategii și abordări care pot ajuta la diminuarea simptomelor și îmbunătățirea calității vieții.

Specialiștii de la MedLife au explicat pe larg ce este depresia, cum o recunoaștem și cum poate fi tratată, într-un articol pe site-ul propriu.

Consumul de citrice reprezintă o descoperire recentă, însă sunt și alte elemente care pot ajuta la ameliorarea simptomelor sau chiar la vindecare: exercițiile fizice, alimentația, somnul și medicamentele prescrise de medic.