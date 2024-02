O pancartă apărută alături de steagul sovietic la protestele fermierilor polonezi a stârnit furia Kievului. Varşovia deschide o anchetă

Poliţia poloneză a anunţat miercuri că a deschis o investigaţie, după ce o pancartă afişată la un protest al fermierilor îi cerea preşedintelui rus, Vladimir Putin, să facă „ordine” în Ucraina, ceea ce a stârnit furie la Kiev, relatează AFP, conform News.ro.

Fermierii din Polonia au protestat faţă de ceea ce ei consideră a fi o concurenţă neloială reprezentată de importurile mai ieftine de la vecinul lor din est, o problemă care a înrăutăţit deja legăturile dintre Varşovia şi Kiev.

În timpul noilor proteste de marţi, fermierii din Gorzyczki, sudul Poloniei, au desfăşurat un banner pe care scria „Putin, fă ordine în Ucraina, la Bruxelles şi în guvernul nostru” împreună cu un drapel sovietic, fixat pe un tractor.

Imaginea pancartei a fost distribuită pe scară largă pe reţelele sociale, provocând reacţii furioase din partea utilizatorilor ucraineni.



„Bannerul şi steagul au fost confiscate de poliţie în timpul procedurii”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a poliţiei locale. „Persoana care conducea vehiculul a fost identificată. Anchetele penale sunt în curs de desfăşurare”, a precizat poliţia.

Ofiţerii au lansat o anchetă pentru promovarea unui regim fascist sau totalitar şi incitare la ură, o infracţiune care este pasibilă de o pedeapsă maximă de trei ani de închisoare.

În cadrul unor proteste recente, fermierii polonezi au blocat drumurile spre graniţă şi au aruncat cereale ucrainene din camioane şi vagoane de marfă.

Marţi, la Sulechów, fermierii polonezi au organizat proteste faţă de inundarea pieţei cu cereale ucrainene ieftine şi faţă de reglementările UE privind utilizarea pesticidelor şi a îngrăşămintelor.

Legăturile dintre Polonia şi Ucraina au devenit din ce în ce mai tensionate din cauza blocajelor de la graniţă organizate de fermieri, la doar câteva săptămâni după ce Varşovia a reuşit să înlăture o blocadă similară care a durat două luni a camionagiilor polonezi.

Miercuri, ministrul polonez însărcinat cu serviciile secrete, Tomasz Siemoniak, a denunţat bannerul „scandalos” ca fiind o „provocare”.

„Acestea sunt cuvinte ruşinoase care nu corespund absolut deloc poziţiei statului sau sentimentelor cetăţenilor noştri”, a declarat Siemoniak pentru Radio Zet din Polonia, scrie The Guardian.