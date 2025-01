O italiancă are 9 copii la 37 de ani, iar acum îl așteaptă pe al zecelea / ”Nu pot nega că zilele noastre sunt intense și obositoare. Avem o organizare aproape militară”

Giorgia Mosca are 37 de ani și nouă copii. Acum îl așteaptă pe al zecelea. Este extrem de urmărită pe social media pe contul 6voltemamma și a decis să vorbească jurnaliștilor de la Corriere della Sera despre viața în 11.

Nouă copii sunt deja aici, șase fete și trei băieți. Vestea este că urmează să sosească „Baby 10”, cel de-al zecelea copil al unei familii italiene. Anunțul a venit în urmă cu câteva zile, într-un videoclip postat pe mult urmăritul cont de instagram al Giorgia Mosca, o femeie de 37 de ani din Verona, care împreună cu soțul ei Mirko Montagnaa construit o familie mai mult decât numeroasă.

„Sunt unii care ne-au spus că suntem nebuni, că a aduce pe lume atât de mulți copii este o nebunie, chiar și din punct de vedere financiar. Eu le răspund că eu și soțul meu suntem fericiți așa cum suntem. Că familia noastră este o familie veselă și fericită. Că facem multe sacrificii, dar că am face totul din nou”, spune ea.

Întrebată dacă există motive religioase care i-au determină să aibă atâția copii, ea spune că nu e vorba despre așa ceva.

„Categoric nu, și nici nu suntem bogați, așa cum scriu unii pe rețelele de socializare. Mirko și cu mine provenim din familii simple, iar părinții noștri nici măcar nu ne-au ajutat prea mult financiar. Ceea ce avem, o casă și un atelier unde lucrează Mirko, am construit cu multe sacrificii și muncă grea. Când am rămas însărcinată la 18 ani, părinții noștri ne-au spus acum să ne suflecăm mânecile. Și așa am făcut”, spune ea.

Mirko este mecanic în atelierul familiei, iar Giorgia, în puținul timp liber pe care îl are între un copil și altul, ține contabilitatea atelierului și gestionează rețelele sociale, care, după ce au ajuns la un număr semnificativ de adepți, sunt acum o sursă de venit prin vânzarea de produse.

„Am luat un credit ipotecar pentru a ne cumpăra casa. Aceasta este o sumă mare de bani care se adaugă la chiria pentru magazia atelierului în fiecare lună. Doar pentru cumpărăturile alimentare cheltuim 500-600 de euro pe săptămână. Încerc să economisesc la toate, hainele sunt low-cost. În total, bugetul lunar între școală și cheltuielile de întreținere este de aproximativ 5.000 de euro”, explică femeia.

Cum se organizează cu 9 copii?

„Ei bine, nu pot nega că zilele noastre sunt intense și obositoare. Avem o organizare aproape militară. Soțul meu se trezește întotdeauna înainte de răsărit, în jurul orei 3.30 dimineața, pentru a merge la serviciu. Noaptea reușește să facă mult mai multe lucruri fără să fie întrerupt de clienți. Se întoarce acasă în jurul orei 7.10 pentru a-i duce pe cei mici la școală. Cei doi mari se descurcă. Mă trezesc la 6.30 dimineața, îi trezesc pe cei trei băieți Mattia, Matteo și Marco, îi spăl și îi îmbrac pe cei doi mici. Gloria, Giada, Greta și Gioia sunt mai autonome și au un ceas cu alarmă. Dar apoi le urmez la micul dejun. Mirko îi duce la școală: Matteo la grădiniță, Marco și Joy la grădiniță, Gloria la gimnaziu și Giada și Greta la școala primară.

Spune că a suferit multe atacuri pe rețelele de socializare când a anunțat al zecelea copil. Mulți au criticat alegerea, iar unii i-au insultat.

„Ne-au spus de toate, că suntem egoiști și iresponsabili. Chiar mi-au scris că sunt o scorpie. Am fost rănită de astfel de răutăți. Înțeleg că este o alegere neobișnuită, dar este alegerea noastră, ne face fericiți și că, până la proba contrarie, nu facem rău nimănui. Desigur, aceasta este o societate care nu te ajută să ai copii. Nu există niciun sprijin. Dar noi credem în ea, ne-am dorit foarte mult această familie numeroasă”, a mai spus femeia.