O instanţă decide că guvernul german poate suspenda programul de vize pentru afgani

Înalta Curte Administrativă din Berlin-Brandenburg a decis luni că guvernul Germaniei nu are obligaţia legală de a acorda vize cetăţenilor afgani care riscă să fie persecutaţi de guvernul taliban din ţara lor, informează dpa, transmite Agerpres.

Executivul condus de cancelarul Friedrich Merz a încercat să reducă nivelul imigraţiei prin suspendarea programelor de relocare a sute de afgani care fuseseră deja informaţi că Germania este dispusă să îi primească după ce talibanii au revenit la putere la Kabul în 2021.

Unii afgani au aşteptat mai mulţi ani în Pakistan o decizie a Berlinului, însă în cele din urmă au fost deportaţi anul acesta în Afganistan.

Dosarul judecat de instanţa administrativă germană viza un fost magistrat afgan de rang înalt, care – alături de soţie şi de cei patru copii ai lor – nu a reuşit să obţină viza anul acesta, ca urmare a măsurii guvernului. Alte zeci de afgani afectaţi de aceeaşi decizie au intentat procese cu sprijinul organizaţiei Kabul Airlift.

Ministerul de externe de la Berlin a comunicat că este în contact cu 210 persoane deportate în Afganistan.

Alţi circa 50 de afgani, ale căror cereri de viză au fost aprobate, urmau să sosească luni în Germania cu o cursă aeriană de la Islamabad.