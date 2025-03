O grupare rebelă birmană, Forţele Apărării Populare, anunţă un armistiţiu de două săptămâni în urma cutremurului din Myanmar

Rebeli birmani au decretat un armistiţiu parţial – pe o perioadă de două săptămâni – cu armata, începând de duminică, pentru a facilita operaţiuni de salvare după cutremurul violent de magnitudinea 7,7 care a avut loc în centrul ţării, relatează AFP, transmite News.ro.

Forţele Apărării Populare (FDP) ”vor implementa o pauză de două săptămâni în operaţiunile militare ofensive, cu excepţia acţiunilor defensive, în zonele afectate de cytremut, începând de la 30 martie 2025”, anunţă într-un comunicat gruparea.



Myanmar’s main resistance movement announces a partial ceasefire to facilitate earthquake relief efforts. Jan Camenzind Broomby has more from Bangkok pic.twitter.com/RpxCs6ZDBM

— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2025

Ea dă asigurări că va ”colabora cu ONU şi ONG-uri pentru a asigura securitatea, transportul şi ridicarea unor tabere de salvare şi medicale temporare” în zonele pe care le controlează.

Un cutremur de magnitudinea 7,7 a avut loc vineri în centrul Myanmarului, soldat cu cel puţin 1.644 de morţi, a anunţat junta aflată la putere.

Armata birmană poartă un Război Civil pe mai multe fronturi de când a răstunat de la putere Guvernul civil al lui Aung San Suu Kyi, în februarie 2021.

Ea luptă atât împotriva Forţelor Apărării Populare, cât şi împotriva unor grupări armate etnice, dintre care multe o înfruntă de zeci de ani.