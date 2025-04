O conspirație destrămată: Este Banksy femeie?

Întotdeauna învăluită în mister, identitatea lui Banksy, cel mai faimos artist stradal din lume, susține că a fost descoperită de un om aflat într-o misiune…

O nouă operă de artă suspectată a fi realizată de artistul stradal anonim Banksy a apărut în Londra în această săptămână, conform Euronews.

Deși Pest Control, compania lui Banksy, nu a confirmat că imaginea unei fete care ține în mână un buchet de baloane în Farringdon îi aparține, aceasta l-a readus pe artist în prim-plan.

Datorită omniprezenței lui Banksy și a sumelor uriașe pentru care se vând lucrările sale, identitatea misteriosului artist rămâne de interes primordial pentru fani.

Remarcat pentru prima dată prin stencil-urile sale distinctive din Bristol în anii 1990, Banksy a devenit un simbol al lumii artei pentru comentariile anti-sistem din graffiti-urile sale din Londra la începutul secolului XXI.

Lucrările sale au apărut de atunci în întreaga lume, iar artistul a fost subiectul principal al unor expoziții și instalații, cum ar fi expoziția Dismaland din 2015, și al documentarului nominalizat la Oscar Exit Through the Gift Shop.

Ani de zile, lucrările artistului au fost asociate cu obiceiurile de turneu ale lui Robert Del Naja din trupa trip-hop Massive Attack din Bristol. Din 2023, a existat o reapariție a teoriei anterioare că este Robin Gunningham. O înregistrare descoperită de BBC cu Banksy pare chiar că artistul confirmă că numele său este „Robbie”, în timp ce cercetătorii mișcărilor lui Banksy și prietenii lui Gunningham au indicat în continuare legătura.

Cu toate acestea, Gunningham nu a confirmat niciodată în mod direct că el este Banksy, iar adevărata identitate a artistului face obiectul speculațiilor.

Pentru Bobby Bress, un detectiv amator al istoriei artei cu sediul în Pittsburgh, speculațiile în jurul lui Gunningham au fost o pistă falsă plasată intenționat de Banksy pentru a deruta oamenii. În schimb, Bress afirmă că Bansky a fost întotdeauna artista Glasgow Lucy McKenzie.

De când a descoperit pentru prima dată lucrările lui McKenzie, în urmă cu peste un deceniu, Bress a lucrat la teoria sa conform căreia ea a fost întotdeauna Banksy. Pentru Bress, este logic ca un alt strat de ofuscare a identității lui Banksy să se bazeze pe presupunerea că artistul ar fi un bărbat și nu o femeie.

Timp de mai mulți ani, Bress a lucrat ca șofer pentru talente din industria cinematografică din Statele Unite, fiind totodată fascinat de artă și literatură.

Obsesia sa pentru misterele artei l-a purtat mai întâi spre operele labirintice ale scriiturii moderniste – este menționat în dedicațiile cărții lui Colin McCabe „A Very Short Introduction to James Joyce” – înainte de a-l descoperi pe Banksy ca mister căruia i-ar fi dedicat o mare parte din viață.

În ceea ce-l privește pe Bress, McKenzie este în mod evident Banksy.

Deși întotdeauna s-a crezut că este un bărbat din Bristol, Bress este convins că faptele se adună pentru a-l localiza pe Banksy alături de artista scoțiană.

Bress a descoperit lucrările lui McKenzie în jurul anului 2013. El a fost uimit de strălucirea lui McKenzie ca tânără artistă în 1997, când aceasta studia la Duncan of Jordanstone College of Art and Design din Dundee.

„Acele prime picturi pe care este cunoscută pentru că le-a realizat la jumătatea facultății, reprezentau stadiul de vârf al picturii pentru anul 97”, spune el. Ea a realizat doar trei picturi în acest stil „stop-motion”. „Dacă McKenzie ar fi vrut doar să facă bani, ar fi putut să adopte acest stil și să câștige. În schimb, ea a pierdut intenționat”.

Prin „a pierdut”, Bress explică faptul că producția prolifică a lui McKenzie de la sfârșitul anilor ’90 scade vertiginos între 2003 și 2010. Ea realizează câteva platouri scenice pentru o producție teatrală, o colecție de ilustrații de modă și are o mână de expoziții, inclusiv una la Muzeul de Artă Modernă din San Francisco.

„Și-a creat această carieră din plastic, iar galeriile ei au piperat-o și au pus în circulație toate lucrările ei vechi”, spune Bress. „M-am uitat la asta și mi-am zis că, dacă aș căuta pe cineva care își trăiește viața ca un artist adevărat și care este și Banksy, la asta m-aș aștepta.”

Pentru un artist atât de talentat ca McKenzie, Bress crede că trebuie să fi existat și alte lucrări care să-i ocupe începutul anilor ’00. Aici încep teoriile lui Bress. În timp ce Banksy a fost întotdeauna asociat cu Bristol, Bress crede că este, de asemenea, o pistă falsă: „Bristol are cea mai mare istorie a graffiti-ului. Dacă ai fi un scenarist care încearcă să scrie o poveste despre artiștii de stradă, acolo ți-ai forma artistul în existență”.

În schimb, Bress a găsit o legătură cu Glasgow. Una dintre primele expoziții oficiale ale artistului a fost cea din 2001, „Peace is Tough”, la Glasgow Argyle Street Arches. Banksy a revenit în mod regulat la Glasgow pentru expoziții precum „ Cut & Run” din 2023, prima sa expoziție solo în 14 ani.

Până aici, o coincidență. În cele din urmă, Banksy a expus spectacole în multe orașe din întreaga lume. Expoziția din 2001 de la Glasgow nici măcar nu este neapărat prima oficială, „Severnshed” din Bristol fiind documentată pentru a avea loc cu un an înainte.

Următoarea parte a argumentului este legătura dintre tatăl lui McKenzie, Ray McKenzie și Banksy. Ray McKenzie este lector superior în cadrul Departamentului de Studii Istorice și Critice de la Școala de Artă din Glasgow, iar Bress este convins că un portret al său realizat de colegul său Barry Atherton conține un indiciu. În colțul portretului se află o copie a picturii lui Banksy „Bomb Hugger”.

„Ray McKenzie se uită la ea și își duce degetul la cap ca și cum ar juca ruleta rusească. Asta este vizibil. Iar pentru mine, această imagine spune o poveste”, spune Bress despre includerea lui Banksy în portret.

Sosesc mai multe detalii. Când Banksy a legat lucrarea sa „Love is in the Air”, pictată pentru prima dată în Cisiordania, de răsturnarea regimului președintelui Ceaușescu din România, Bress nu a putut să nu observe legătura lui McKenzie.

„Care este relația dintre un tip obișnuit din clasa muncitoare din Bristol și Ceaușescu?” Bress observă că, pentru piesa care a fost principala atracție a monografiei „Zidul și pacea”, este convenabil ca McKenzie să-și petreacă timpul copilărind în România.

Se presupune că toate acestea pălesc în comparație cu cea mai clară dovadă a lui Bress. După ce a găsit un exemplar rar din „Violet fanzine #4” al lui McKenzie din 1995, Bress a observat o mică ilustrație numită „Spanking by Angry Miss”. Aceeași ilustrație apare în notițele lui Banksy de la o întâlnire din 2004 cu Steve Lazarides, promotorul de artă britanic-greco-cipriot care a lucrat cu Banksy până în 2008.

Se pare că ilustrația a apărut din nou în opera lui Banksy ca parte a reclamei pentru o expoziție din 2007, realizată cu puțin timp înainte ca Lazarides și artistul anonim să se despartă. Bress presupune că includerea piesei a contribuit la ruperea legăturilor dintre ei.

„Singurul lucru pe care îl poți susține este că, într-un fel sau altul, Banksy era un mare fan al celei mai obscure piese de ephemera. Nu am găsit-o decât după doi ani de cercetări. Este o fantezie total obscură care s-a vândut probabil în 20 de exemplare în total”, spune Bress.

Bress continuă să își expună teoria timp de mai bine de o oră la telefon. Îmi trimite documente cu zeci de mii de cuvinte în care detaliază de ce este convins că McKenzie este Banksy. Teoria se extinde, explicând că McKenzie l-a creat pe Banksy ca o companie artistică, cu ajutorul lui Sacha Baron Cohen și al lui Jefferson Hack de la Dazed Media, pentru a crea lucrări elaborate.

Sunt mult prea multe informații pentru a le pune într-un singur articol. Și pentru oricine este interesat, Bress și-a pus neobosit cercetarea online prin postările sale de pe Instagram și Reddit .

Totuși, de ce să dedice atât de mult timp descoperirii identității artistului? Vorbind pentru BBC, John Brandler, directorul Brandler Art Galleries, a sugerat că nu ar conta pentru cariera lui Banksy dacă identitatea sa ar fi dezvăluită: „Pentru lumea artei nu mai contează. Brandul este atât de mare acum”.

În mod similar, Bress este de acord că nu se va devaloriza neapărat opera. Totuși, dacă se va descoperi că este vorba de McKenzie, el crede că „pentru multe femei, Lucy va fi o eroină nenorocită”.

Pe o notă personală, Bress crede că dezvăluirea identității artistului ar putea fi potențial profitabilă. „O parte din motivul pentru care am făcut asta, deși am reușit în multe lucruri, singurul lucru la care nu am reușit este să-i las fiicei mele o grămadă de bani. Acesta ar putea fi ultimul lucru.”

McKenzie nu a răspuns direct la o solicitare de a comenta teoria lui Bress. Cu toate acestea, Martin McGeown, directorul Cabinet Gallery London, și-a exprimat punctul de vedere: „Lucrez cu Lucy McKenzie de peste 30 de ani și vă pot asigura că nu este Banksy”.

Este exact ceea ce Banksy ar fi vrut să spună. Poate.