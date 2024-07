O aberație legislativă: Codul Rutier nu se aplică pe drumurile private / În sute de cartiere noi polițiștii de la rutieră nu pot aplica amenzi / Un șofer drogat rămâne cu permisul și nici nu poate fi amendat pentru conducere sub influența drogurilor

Un singur polițist de la rutieră se ocupă de o zonă extinsă din zona Voluntari, care include și cartierul privat Cosmopolis, dar acesta se plânge că legislația în vigoare nu-i permite să aplice amenzi pentru conducere fără permis de exemplu sau pentru conducere sub influența alcoolului în interiorul cartierului privat deoarece Codul Rutier se aplică exclusiv pe drumurile publice. Într-o discuție cu reporterul G4Media, polițistul susține că tot ce poate face în urma unor evenimente în petrecute în cartierul privat este să facă un proces verbal de constatare a eventualelor daune. Păgubiții sunt îndrumați apoi cu acest proces verbal către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România.

De remarcat că Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Codul Rutier) se referă exclusiv la drumuri publice, după cum rezultă chiar din titlul ordonanței. Nicăieri nu este reglementată situația în care regulile din Codul Rutier s-ar aplica și pe drumurile private. Astfel, șoferii care circulă drogați, fără permis, cu mașină fără ITP, fără trusă medicală, fără ca poliția rutieră să poată interveni. Dacă face accident, nu are obligația să anunțe poliția sau salvarea și nu poate fi acuzat de părăsirea locului accidentului. Potrivit Codului Rutier în vigoare, nici măcar nu poate fi considerat accident potrivit legii, dacă evenimentul are loc pe un drum privat. Toate informațiile de mai sus au fost confirmate de surse din Poliție, care au precizat că au existat propuneri de modificare a Codului Rutier în sensul includerii drumurilor private, dar că ele nu au trecut de Parlament.

Art. 1

(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta .

(2) Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.

(3) Autoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane.

(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii in acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii in domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice si in domeniul protectiei mediului.

Art. 7

Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.

Art.8

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele şi tramvaiele trebuie să fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingătoare de incendiu, omologate.

Art. 75

Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui

vehicul sau alte pagube materiale;

c) în eveniment a fost implicat cel puţin un

vehicul în mişcare;

d) s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie.

Or, România s-a schimbat enorm față de momentul când a fost reglementat prin OUG actualul Cod Rutier, în urmă cu 22 de ani. În toate marile orașe au apărut o mulțime de cartiere private mai mari sau mai mici sau chiar adevărate mini-orașe construite în proximitatea marilor orașe.

În toate acestea, dacă sunt drumuri private, Codul Rutier nu se aplică. Este nevoie de o simplă modificare legislativă, care se poate face tot prin OUG, astfel încât reglementarile Codului Rutier să se aplice pe drumurile publice și private. În paralel, mai trebuie reglementată răspunderea administratorilor de drum privat din România.

Or, este foarte posibil, conform informațiilor G4Media.ro, ca respingerea modificărilor la Codul Rutier să aibă legătură cu fuga de răspundere a dezvoltatorilor imobilitari care nu doresc să fie responsabili pentru starea drumurilor private.