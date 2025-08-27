Nu a trecut valul de scumpiri la curent. ANRE a aprobat încă o majorare, la o companie de stat. Apar însă și ofertele bune

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

De luna viitoare, facturile la energia electrică se măresc puțin, în contextul în care majoritatea plătesc acum chiar și dublu, după liberalizarea pieței și creșterea TVA.