Novak Djokovic și cazul de dopaj al Simonei Halep: „De ce unii jucători nu sunt trataţi în acelaşi mod ca alţii?”

Novak Djokovic, fost lider ATP, a cerut duminică o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte suspendările pentru dopaj în tenis, afirmând că jucătorii de top par să fie trataţi diferit de ceilalţi. Sârbul a făcut referiri şi la cazul Simonei Halep, relatează AFP.

Câştigătorul a 24 de trofee de Grand Slam a fost de acord cu australianul Nick Kyrgios, care a declarat sâmbătă că integritatea actuală a sportului lor este o „oroare”, transmite News.ro.

Cei doi jucători s-au referit la încălcarea regulilor antidoping de către numărul unu mondial, italianul Jannik Sinner şi poloneza Iga Swiatek, în 2024.

În două rânduri, în martie 2024, în organismul lui Sinner au fost găsite urme infime de closterbol, un steroid, iar acesta a fost suspendat pentru scurt timp în ambele cazuri.

Însă italianul a invocat ignoranţa şi, mai ales, contaminarea şi a fost complet exonerat de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) înainte ca Agenţia Mondială Antidoping (WADA) să facă apel.

La câteva luni după Sinner, poloneza Iga Swiatek, actualul nr. 2 mondial, a fost suspendată timp de o lună pentru dopaj, după ce în august i s-a găsit trimetazidină în organism. Şi în acest caz, ITIA a acceptat scuza contaminării.

Potrivit lui Djokovic, în vârstă de 37 de ani, care va juca la dublu cu Kyrgios la turneul de la Brisbane, jucătorii de top precum Sinner şi Swiatek sunt trataţi diferit de cei aflaţi mai jos în clasamentele ATP şi WTA.

„Cred că Nick are câteva puncte de vedere valide cu privire la transparenţa şi inconsecvenţa protocoalelor şi a comparaţiilor de la caz la caz”, a declarat sârbul.

„Avem jucători care aşteaptă de mai bine de un an să le fie rezolvate cazurile”, a spus el.

Deşi Djokovic a declarat că l-a crezut pe Sinner atunci când acesta a afirmat că a fost depistat pozitiv cu clostebol, un steroid, în urma contaminării de către fizioterapeutul său, el a spus că „a fost foarte frustrat, ca majoritatea celorlalţi jucători, că a fost ţinut în întuneric timp de cinci luni”, a spus el.

„(Sinner) a primit vestea (a testelor pozitive) în aprilie, iar anunţul a fost făcut abia în august, chiar înainte de US Open.

ATP nu a vorbit cu adevărat în profunzime despre motivul pentru care au ţinut acest lucru departe de ochii publicului”, s-a plâns el.

„Apoi am avut cazul lui Halep şi pe cel al lui Swiatek în circuitul WTA şi nu este o imagine bună pentru sportul nostru”, a precizat el, referindu-se la cazul româncei, fost număr 1 mondial, suspendată iniţial pentru patru ani în 2022 pentru un test pozitiv şi o neregulă în paşaportul biologic, sancţiune care a fost redusă la nouă luni în martie 2024.

„Pur şi simplu pun la îndoială modul în care funcţionează sistemul”, a adăugat Djokovic.

„De ce unii jucători nu sunt trataţi în acelaşi mod ca alţii? Poate că există motive de clasament în spate, sau poate că alţii au mai multă susţinere financiară în spate sau echipe juridice mai puternice.”, a încheiat Nole.

