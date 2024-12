Anul 2024 în tenis – Sinner și Swiatek, teste antidoping picate în momentul în care erau lideri mondiali – Spre deosebire de Halep, ITIA le-a acceptat justificările

Jannik Sinner şi Iga Swiatek au avut un an 2024 plin de trofee, dar în loc să îl încheie în glorie, ei s-au luptat pentru reputaţia lor după ce au scăpat uşor după ce au picat teste antidoping.

Cele două cazuri au şocat lumea tenisului, mulţi fiind indignaţi de modul în care au fost tratate cazurile celor doi lideri mondiali la momentul respectiv de autorităţi, informează News.ro.

Jucători şi experţi i-au acuzat pe cei care controlează programul antidoping din tenis de standarde duble, considerând că Sinner şi Swiatek au primit un tratament preferenţial.

Tulburat de două teste antidoping picate în martie, în urma cărora s-au depistat urme de clostebol, un steroid anabolic androgen, Sinner a avut nopţi nedormite de teamă că o suspendare i-ar putea bloca cariera, înainte de a fi exonerat de ITIA de orice vină. ITIA a acceptat explicaţia sa privind contaminarea neintenţionată.

Sinner a explicat că substanţa a pătruns în corpul său ca urmare a contaminării de către un membru al echipei medicale, care a aplicat pe propria piele un spray fără prescripţie medicală (disponibil în Italia) conţinând clostébol pentru a trata o mică rană la mână.

Acest membru al echipei de sprijin a aplicat spray-ul între 5 şi 13 martie, perioadă în care i-a făcut masaj zilnic şi terapie sportivă lui Sinner, ceea ce a dus la contaminarea transdermică fără ştirea sa.

Cu toate acestea, numărul unu mondial masculin se va confrunta în sezonul 2025 cu o posibilă suspendare de până la doi ani, după ce Agenţia Mondială Anti-Doping a depus un apel la cea mai înaltă instanţă sportivă.

„Mă afectează”, a recunoscut Sinner. „Cel mai important lucru este că oamenii care sunt în jurul meu, care mă cunosc ca om, au încredere în mine.

Acesta este şi motivul pentru care am continuat să joc la nivelul la care am făcut-o. Din punct de vedere emoţional eram un pic la pământ, aveam inima frântă. Uneori, viaţa îţi oferă dificultăţi şi trebuie să te descurci cu ele.”

Sinner a cucerit primele sale două titluri de Grand Slam în 2024, la Australian Open şi US Open.

De asemenea, el a câştigat Turneul Campionilor înainte de a coordona apărarea cu succes a titlului Italiei în Cupa Davis.

Sinner a triumfat şi la Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati şi Shanghai, dar saga dopajului a pus un asterisc pe un sezon uimitor în care a provocat o schimbare seismică în jocul masculin, dominându-l pe Novak Djokovic.

Jannik Sinner and Iga Swiatek doping scandals are ‘disgusting’, claims Nick Kyrgios – as he hits out at the pair and claims the integrity of tennis is under threat https://t.co/FXblBUiXtE

— Zicutake USA Comment (@Zicutake) December 29, 2024