Novak Djokovic și bornele impresionante pe care le poate atinge daca va ieși campion la Miami

La aproape 38 de ani, Novak Djokovic s-a calificat în finala Mastersului de la Miami, performanță cu atât mai importantă cu cât sârbul a avut un început slab de sezon.

Djokerul va atinge odată cu finala de la Hard Rock Stadium mai multe borne importante. De asemenea, el poate adăuga noi recorduri dacă se va impune contra cehului Jakub Mensik, 19 ani, al 54-lea jucător al lumii.

Născut pe 22 mai 1987, Nole deține deja cele mai importante recorduri din tenisul masculin.

An honor to meet the greatness and his whole family. Gracias Leo. Asta pronto 🙌💪 pic.twitter.com/E6NnuHJSv0

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 28, 2025