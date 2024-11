Novak Djokovic nu va participa la Turneul Campionilor – Sezon încheiat pentru sârb

De acum este oficial: Novak Djokovic nu va participa la Turneul Campionilor de la Torino, fostul lider mondial anunțând pe rețelele sociale că sezonul său s-a încheiat.

„Este o onoare pentru mine să mă calific la Turneul Campionilor de la Torino. Abia așteptam să fiu acolo, dar din cauza unei accidentări care persistă nu voi putea evolua săptămâna viitoare.

Îmi cer scuze tuturor celor care își planificaseră să mă vadă. Le doresc tututor jucătorilor un turneu grozav. Ne vedem curând” – Novak Djokovic, pe contul personal de Instagram.

Novak Djokovic’s 2024 season :

37-9 W/L Record (80.4 %)

1 Olympic Gold

World No.5 (Mostly Year End No.7)

1 GS Final.

1 GS Semifinal.

1 Masters 1000 Final.

0 ATP Titles.

It’s been a Hard Season for the Goat with Injuries and Schedule. But he got the missing puzzle 🐐 pic.twitter.com/LfuP6OCuXl

— SK (@Djoko_UTD) November 5, 2024