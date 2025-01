Novak Djokovic, lăudat din interiorul circuitului ATP: „Nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată, la 37 de ani, să fii atât de puternic într-un sport”

Novak Djokovic se pregătește de Australian Open, turneu major pe care l-a câștigat de zece ori în carieră (un record). Richard Gaquet, unul dintre adversarii de cursă lungă ai sârbului, este de părere că Nole mai poate triumfa la un Grand Slam și spune că nu a văzut pe nimeni atât de puternic într-un sport la aproape 38 de ani.

Fost ocupant al locului 7 în ierarhia ATP, Gasquet l-a întâlnit pe Nole de 14 ori de-a lungul carierei, Djokerul conducând cu un categoric 13-1.

Francezul și-a exprimat admirația pentru Nole în cadrul unui interviu recent la emisiunea Super Moscato Show de la RMC.

„Este posibil ca el să mai câștige Grand Slam-uri. Nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată, la 37 de ani, să fii atât de puternic într-un sport, să fii numărul 2 sau 3 în lume, să-ți spui că încă mai poate câștiga Grand Slam-uri. Este unic, este incredibil”, spune Richard Gasquet despre Djokovic.

De altfel, nu e prima dată când Richard spune că nu-și poate explica longevitatea fantastică a lui Nole, câștigător a 24 de turnee de Grand Slam.

„Este inevitabil să se înrăutățească performanțele (n.r. odată cu vârsta). În afară de Djokovic, cine câștigă Grand Slam-uri la aproape 37 de ani?

Am experimentat vreodată acest lucru în sport, în afară poate de Jordan? Messi joacă în Miami, ceilalți (n.r. fotbaliști) în Arabia Saudită.

Nu-mi pot explica de ce un astfel de tip este atât de puternic la această vârstă. La 37-38 de ani, în mod normal, ești mult mai puțin bun decât la 25 de ani. Tu știi asta” a mai spus Gasquet pentru L’Equipe în urmă cu câteva luni.

Sezonul 2024 nu a fost unul fantastic pentru Djokovic, fostul lider ATP nereușind să triumfe la vreun Grand Slam: semifinalist la Australian Open, sfertfinalist la Roland Garros (a abandonat din cauza unei accidentări), vicecampion la Wimbledon și eliminat în turul al treilea la US Open.

Ultimul titlu cucerit de Djokovic a fost în 2023, cu ocazia ediției de la US Open (a trecut în finală de Daniil Medvedev).

Sezonul 2024 a fost salvat de Nole grație victoriei de la Jocurile Olimpice: a cucerit medalia de aur, singurul trofeu important care-i lipsea din fantasticul CV jucătorului din Serbia.

