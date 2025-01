Novak Djokovic, declarația zilei la aproape 38 de ani: „Mai am multe de câștigat”

Novak Djokovic este prezent în turul trei de la Australian Open, turneu de Grand Slam pe care l-a câștigat de zece ori (un record), și îi avertizează pe adversarii din circuitul mondial că „mai are multe de câștigat”. Djokerul va împlini 38 de ani în primăvara acestui an.

„Foamea” de trofee nu s-a stins pentru Djokovic nici după ce a reușit să doboare principalele recorduri din tenis. Citat de puntodebreak, sârbul trage un semnal de alarmă pentru rivalii din circuitul ATP, Nole precizând că mai are multe de câștigat în carieră.

„O să mă mai vedeți destul de mult în următorii ani. Am planuri mari, mai am multe de câștigat”, a declarat Djokovic, citat de Punto de Break.

La Melbourne, Djokerul, favorit șapte pe tabloul de simplu, va da în următorul meci peste Tomas Machac (Cehia – cap de serie 26 la AO).

Scorul meciurilor directe este 1-1: Djokerul s-a impus la Dubai, pe hard, în 2023, iar Machac la Geneva, pe zgură, în 2024.

Născut pe 22 mai 1987, Nole deține cele mai importante recorduri din tenisul masculin.

„This sport has always been giving me so much in my life, an opportunity to play at the Grand Slams. I try not to take it for granted after great achievements that I’m very proud of.”

-🇷🇸Novak Djokovic set the record for the most Grand Slam singles matches played (430)#AusOpen pic.twitter.com/5ciba8RnAW

— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) January 16, 2025