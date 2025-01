Novak Djokovic, încă un record doborât: L-a depășit pe Roger Federer la numărul de meciuri jucate la Grand Slam-uri

Novak Djokovic este, fără îndoială, omul recordurilor din tenis, sârbul reușind miercuri să mai doboare unul. Astfel, sârbul a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri jucate în turneele de Grand Slam, el depășindu-l pe legendarul Roger Federer.

Victoria cu Jaime Faria din turul doi de la Melbourne (6-1, 6-7(4), 6-3, 6-2) l-a dus pe Nole la un total de 430 de meciuri jucate în cadrul turneelor de Grand Slam.

Vorbim despre un nou record stabilit de jucătorul care va împlini 38 de ani pe 22 mai.

Sârbul l-a detronat pe Roger Federer (429 de partide), în timp ce podiumul este completat de Serena Williams (432 de meciuri jucate în turneele majore).

Vorbim, desigur, despre partide jucate la simplu în Era Open (care a debutat în 1968).

Nole ar mai putea doborî un record dacă se va impune pentru a 11-a oară în carieră la Australian Open: ar deveni cel mai în vârstă jucător care cucerește un titlu de Grand Slam.

Recordul îi aparține în prezent australianului Ken Rosewall, cel care a câştigat Australian Open în 1972, la vârsta de 37 de ani şi 62 de zile.

La încheierea turneului major de la Melbourne, Djokovic va avea 37 de ani şi 249 de zile.

No one has played more Grand Slam singles matches than Novak Djokovic. pic.twitter.com/K9JThBwmA8

— US Open Tennis (@usopen) January 15, 2025