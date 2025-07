Banatul şi Timişoara, în prim-plan la cea de-a patra ediţie a festivalului „Romanian Weekend at The Wharf” de la Washington

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Banatul şi Timişoara se vor afla în prim-planul celei de-a patra ediţii a „Romanian Weekend at The Wharf” – un amplu festival parte a săptămânii de evenimente dedicate celebrării Parteneriatului Strategic cu SUA -, care se desfăşoară între 11-13 iulie într-una dintre cele mai animate zone din Washington, The Wharf, informează vineri Ambasada României în Statele Unite ale Americii într-un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Lansat în 2022, festivalul a devenit cel mai mare proiect de diplomaţie culturală al României în spaţiul nord-american.

Organizat de Ambasada României în Statele Unite ale Americii şi Institutul Cultural Român din New York, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara, festivalul îşi propune să aducă în faţa publicului american spiritul viu, deschis şi creativ al culturii româneşti, cu accent în acest an pe Banat şi Timişoara – oraş emblematic pentru diversitatea sa culturală, efervescenţa artistică şi profilul său european, potrivit comunicatului citat.

Pe parcursul a trei zile, vizitatorii vor avea ocazia să experimenteze un univers cultural complex, cu muzică şi dansuri tradiţionale, spectacole de fuziune contemporană, demonstraţii de artizanat, expoziţii, ateliere pentru toate vârstele, gastronomie şi vinuri româneşti.

„Încheiem săptămâna celebrării Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii cu un proiect remarcabil care ne oferă oportunitatea de a prezenta bogăţia culturii române, îmbrăţişând tradiţiile ei perene, patrimoniul său fascinant şi spiritul unic care defineşte România ca naţiune. (…)”, a declarat ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru.

Ediţia din acest an are ca invitat special oraşul Timişoara, capitala Banatului şi unul dintre cele mai dinamice centre culturale ale României. În prim-planul programului muzical se află Ansamblul „Timişul” din Timişoara, una dintre cele mai prestigioase instituţii de folclor din România, cu o tradiţie de peste cinci decenii în promovarea dansului şi muzicii populare. Repertoriul său bogat, autenticul stil bănăţean şi colaborările cu nume legendare ale folclorului românesc au transformat „Timişul” într-un veritabil ambasador cultural al României pe scenele lumii, potrivit comunicatului.

În afară de ansamblul „Timişul”, pe scenă vor mai urca „ROots”, o creaţie semnată David Ciente, în care muzica tradiţională este regândită în cheie electronică, fiind interpretată live de Maria Chivu şi Grupul Jianca, grupul „Bucovina” din Atlanta, Ansamblul de dansuri populare „Carpathia” din SUA şi solista Andreea Rebăltescu.

„Este pentru prima oară când Timişoara este prezentă în faţa publicului american şi a diasporei româneşti cu o asemenea desfăşurare de forţe. Pentru noi este esenţial ca Timişoara să fie cât mai vizibilă internaţional, să inspire, să atragă vizitatori şi să îşi afirme profilul cosmopolit. În ultimii ani, Timişoara e o prezenţă constantă la târguri de turism internaţionale şi la evenimente culturale organizate în colaborare cu ambasadele României din capitalele europene. Acum facem un pas firesc şi ambiţios dincolo de Atlantic”, a declarat primarul Municipiului Transilvania, Dominic Fritz.

Festivalul oferă totodată o zonă interactivă extinsă, unde publicul este invitat să exploreze meşteşuguri româneşti autentice, reinterpretate pentru publicul de azi. Tradiţia vestimentară este pusă în valoare prin expoziţia „Threads of Tradition”, dedicată costumului popular bănăţean, în timp ce vitrinele de design contemporan reunite sub marca „Ce Fain!” aduc în faţa publicului creaţii inspirate de estetica populară reinterpretată. Participanţii pot asista la demonstraţii de opincărit, susţinute de ultimul opincar din Banat, Ciprian Mert, la ateliere de icoane pe sticlă, ghidate de un meşter iconar, Alin Pater, sau la activităţi de macrame, care reinterpretează tehnici tradiţionale în forme decorative actuale, datorită prezenţei artistei Daniela Epure. Pentru gurmanzi şi iubitorii de vin, festivalul propune „The Taste of Romania” şi „The Joy of Romanian Wines” – o selecţie de produse autentice.

Evenimentul este completat de un moment dedicat Zilei Universale a Iei, realizat în colaborare cu Romanians of DC – o celebrare a portului tradiţional şi a comunităţii româno-americane. Cei mici vor putea descoperi România în spaţiul creativ „Drawing Hut”, iar vizitatorii vor avea ocazia să interacţioneze cu lideri şi organizaţii ale comunităţii româno-americane, prezenţi în zona dedicată dialogului civic şi participării comunitare.

„Acest festival în continuă transformare reuşeşte, an de an, să transforme The Wharf într-un spaţiu al întâlnirii, al descoperirii şi al apartenenţei. Este locul în care vitalitatea muzicii, dansului, gastronomiei şi meşteşugurilor româneşti devine vizibilă şi de-a dreptul irezistibilă. Un loc unde creativitatea – atât cea tradiţională, cât şi cea contemporană – devine sursă de emoţie, cunoaştere, mândrie şi prietenie, dincolo de graniţe”, a declarat directorul Institutului Cultural Român din New York, Dorian Branea.