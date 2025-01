VIDEO Novak Djokovic, încă o victorie la Australian Open – Meci de trei ore împotriva locului 125 ATP

Novak Djokovic s-a calificat miercuri în turul al treilea de la Australian Open, multiplul câștigător de la Melbourne cedând un set împotriva lui Jaime Faria, ocupant al locului 125 ATP.

Djokerul a avut nevoie de trei ore pentru a-l învinge pe lusitan, succesul venind după patru seturi: scor 6-1, 6-7(4), 6-3, 6-2.

„Îmi place acest teren, îmi place competiţia. Cred că am reacţionat bine în setul al treilea şi mai ales în al patrulea.

El a jucat un tenis sclipitor la sfârşitul setului al doilea şi la începutul celui de-al treilea, iar eu a trebuit să fac faţă furtunii.

I-am spus la fileu: Viitorul este luminos pentru tine. Continuă” – Novak Djokovic, după ce a ajuns pentru a 17-a oară în turul al treilea la Australian Open

Favorit șapte pe tabloul de simplu de la Antipozi, Nole va da în următorul meci peste Tomas Machac (Cehia – cap de serie 26 la AO).

Scorul meciurilor directe este 1-1: Djokerul s-a impus la Dubai, pe hard, în 2023, iar Machac la Geneva, pe zgură, în 2024.

Reamintim că Novak Djokovic deține recordul de titluri cucerite la Australian Open: 10 la număr.

A battle out there today. Thank you Melbourne for your energy 🫶🏼 and well played Jaime Faria, a bright future for sure. Blessed to break another record for most grand slam matches. I love this sport 🎾. Idemooo 🇷🇸 pic.twitter.com/FKHLsMkr3k

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 15, 2025