Noul coechipier al lui Verstappen la RedBull: „Nu am așteptări foarte mari pentru debutul sezonului din F1”

Liam Lawson va fi coechipierul lui Max Verstappen la RedBull în sezonul 2025 al Formulei 1. Pilotul în vârstă de 22 de ani spune că nu are așteptări foarte mari pentru startul stagiunii, el dorind să ia totul pas cu pas și să nu pună o presiune suplimentară pe el.

Christian Horner, șeful RedBull, l-a avertizat în urmă cu câteva săptămâni pe sportivul din Noua Zeelandă: să fii coechipierul lui Max Verstappen este cea mai dificilă slujbă din Formula 1, iar Lawson vrea să nu pună o presiune suplimentară pe el.

Va debuta în Australia, iar apoi va urma China, sunt circuite pe care Lawson nu a mai pilotat până acum.

Liam vrea să învețe de la Max Vestappen, iar acomodarea să vină natural până la momentul în care să ajungă la potențialul maxim. Rămâne însă de văzut câtă răbdare vor avea oficialii celor de la RedBull dacă rezultatele nu vor fi unele satisfăcătoare.

„Aceste circuite pe care vom lua startul vor fi foarte dificile, pentru că nu le-am mai făcut. Așa că, pentru mine, nu există așteptări reale de a merge acolo și de a începe să câștig curse de la bun început.

Este evident că va fi un proces pentru a ajunge la viteza dorită, iar pentru mine este vorba despre a face asta cât mai repede posibil.

Să-l am pe Max drept coechipier este foarte important, din perspectiva învățării, să învăț din tot ceea ce face el. Nu este nimeni mai bun pentru a face asta.

Este mai mult despre a profita de asta, mai degrabă decât să mă gândesc la asta într-un mod care va pune presiune suplimentară pe mine”, a declarat Liam Lawson pentru RacingNews365.

Seems Liam Lawson will be at a distinct disadvantage early on#F1 https://t.co/0Kpuzfp74C

— RacingNews365.com (@Racingnews365c) February 25, 2025