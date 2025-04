Noii concurenți ar putea reduce tariful de transport feroviar pe Tunelul Canalului Mânecii cu 30% în următorii 15 ani

Un nou raport prevede o scădere cu aproape o treime a tarifelor de transport feroviar pe tunelul de sub Canalul Mânecii, pe măsură ce noi operatori intră pe piață, transmite Euronews.

În următorii 15 ani, pasagerii de pe linia feroviară a Tunelului Mânecii s-ar putea tripla, în timp ce tarifele ar putea scădea cu aproape o treime.

Acestea sunt concluziile unui nou raport realizat de firma de consultanță Steer și comandat de London St Pancras Highspeed, proprietarul căilor ferate și al stației care deservesc Tunelul Canalului Mânecii.

Studiul prevede o creștere a numărului de pasageri de la nivelul actual de 11 milioane pe an la 35 de milioane până în 2040.

Această creștere anticipată, împreună cu creșterea concurenței pe această rută, ar putea duce la scăderea tarifelor cu până la 30 %, concluzionează analiza.

Sunt deja în derulare planuri de dublare a capacității de transport internațional de pasageri la St Pancras. În prezent, acesta acceptă până la 1.800 de pasageri internaționali pe oră, dar operatorul dorește ca această capacitate să crească până la 5 000 de pasageri pe oră.

Pentru a facilita acest lucru, London St Pancras Highspeed și Eurotunnel colaborează pentru a scurta durata călătoriilor, a îmbunătăți coordonarea orarelor și a introduce servicii mai frecvente. Modificările aduse gării includ reconfigurarea spațiilor existente și construirea de noi facilități pentru a face față numărului mai mare de pasageri.

De ce ne putem aștepta la o scădere a tarifelor pentru tunelul de sub Canalul Mânecii?

Reducerea tarifelor cu 30 % este preconizată ca urmare a concurenței sporite și a creșterii cererii de călătorii cu trenul prin Tunelul Mânecii.

În prezent, Eurostar este singurul operator pe ruta Tunelul Mânecii. La fel ca în cazul oricărei afaceri care funcționează în regim de monopol, tarifele și prețurile în absența concurenței devin artificial umflate.

Odată cu apariția unor noi operatori care doresc să își aducă trenurile pe această rută, mai multe opțiuni vor stimula concurența, ceea ce va duce în mod natural la scăderea prețurilor.

Trebuie luate în considerare și economiile de scară. Creșterea preconizată a cererii ar putea însemna scăderea costului total per pasager pentru operatori. Costurile fixe de exploatare a trenurilor pot fi repartizate pe un număr mai mare de pasageri, permițând companiilor să practice tarife mai mici.

Noile stimulente financiare introduse de London St. Pancras Highspeed contribuie la potențialul de ieftinire a conexiunilor feroviare peste Canalul Mânecii.

În cadrul International Growth Incentive Scheme, operatorii noi și existenți de pe linia HS1 pot obține reduceri de 1 liră sterlină (1,17 euro) pentru fiecare pasager suplimentar transportat, care vor fi vărsate într-un fond comun pentru marketing și creșterea cererii de pasageri.

Noile servicii pot atrage reduceri ale taxelor de utilizare a liniei de până la 50 % în primul an, 40 % în al doilea an și 30 % în al treilea an.

Raportul se bazează în mare măsură pe schimbarea comportamentului consumatorilor și pe orientarea către opțiuni de călătorie mai durabile. Pe măsură ce numărul pasagerilor crește, operatorii vor putea să ofere tarife mai mici și să concureze mai corect cu opțiunile companiilor aeriene low-cost.

Ce operatori feroviari aduc concurența în Tunelul Mânecii

Tunelul sub Canalul Mânecii este deschis concurenților din 2010, însă costurile ridicate ale lansării serviciilor și achiziționării de trenuri pentru a parcurge ruta au descurajat noii operatori să concureze.

Recentele modificări de reglementare și lansarea de stimulente au dus la un interes sporit pentru serviciile feroviare care traversează Canalul Mânecii, iar mai mulți operatori și-au depus deja candidatura pentru operarea serviciilor.

Virgin Group și-a exprimat dorința de a lansa servicii feroviare pe întregul Canal al Mânecii până în 2029. Discuțiile sunt deja în curs pentru o flotă de trenuri care să opereze serviciul.

În competiție pentru acces se află un consorțiu condus de spanioli, cunoscut sub numele de Evolyn. Compania dorește să lanseze servicii de mare viteză între Londra și Paris și a indicat că a ajuns la un acord cu Alstom pentru achiziționarea a 12 trenuri de mare viteză pentru acest serviciu.

De asemenea, o întreprindere nou înființată, Gemini Trains, este condusă de Lordul Tony Berkeley, un aristocrat britanic și fost inginer la Eurotunnel. Gemini a solicitat o licență de operator pentru a deservi Paris, Strasbourg, Köln și Geneva cu o flotă de 10 trenuri până în 2029.

Cel mai recent, Ferrovie dello Stato Italiane, compania italiană de căi ferate de stat , a dezvăluit că studiază serviciile care traversează Canalul Mânecii și colaborează cu Evolyn în acest scop.

Alți operatori și-au exprimat anterior interesul pentru accesul liber la Tunelul Canalului Mânecii. Deutsche Bahn a prezentat un tren de mare viteză la St Pancras din Londra în 2010, semnalându-și intenția de a conecta Londra cu destinații din Germania, precum Frankfurt și Köln. Cu toate acestea, nu s-a alăturat încă în mod oficial licitației pentru servicii.

Unde ai putea merge prin Tunelul Canalului Mânecii și când?

Deși discuțiile sunt încă în stadiu incipient, noii concurenți propuși pentru serviciile din tunelul de sub Canalul Mânecii ar putea deschide conexiuni feroviare directe către mai multe orașe europene din Londra.

Parisul este o destinație cheie și va oferi concurență directă cu Eurostar. Ferrovie, Virgin Group și Evolyn au menționat toate serviciile din Paris în comunicările lor de până acum.

Pe lângă acestea, Virgin dorește să conecteze Londra cu Amsterdam și Bruxelles, în timp ce Getlink dorește să furnizeze servicii directe către orașe germane și elvețiene, inclusiv Frankfurt, Köln, Geneva, Zurich și Milano.

Majoritatea companiilor vizează o lansare între 2029-2030. Cu toate acestea, Evolyn vizează o lansare mai ambițioasă în 2026, deși acest calendar se poate dovedi optimist, având în vedere provocările legate de intrarea pe piață.

De la găsirea spațiului pentru depozitarea și întreținerea trenurilor până la banii pentru achiziționarea echipamentului în sine, barierele de intrare rămân ridicate.

Semnale pozitive au fost primite la începutul lunii aprilie, când Oficiul britanic pentru drumuri și căi ferate a concluzionat că Eurostar trebuie să ofere acces noilor operatori la depozitul Temple Mills, un obstacol semnificativ pentru orice nou operator. De asemenea, acesta a declarat că taxele pe linia HS1 sunt prea mari, de 30 de euro pe kilometru – cele mai scumpe din Europa.

Virgin Group a declarat că acesta este „un semnal verde pentru concurență”, deși Eurostar susține că Temple Mills este la capacitate maximă și nu poate susține nici măcar un nou operator.

Noile trenuri din Tunelul Canalului Mânecii vor lua timp, dar concurența sporită va contribui, fără îndoială, la scăderea prețurilor pentru publicul călător.

În plus față de tarifele mai mici, concurența sporită ar putea reduce semnificativ amprenta de carbon a călătoriilor, pe măsură ce tot mai mulți pasageri vor opta pentru această opțiune cu emisii reduse. Trenurile de mare viteză pot reduce emisiile de CO2 cu până la 90 % în comparație cu zborul cu avionul.