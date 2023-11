Noi dispute între sârbi și croați, după ce aeroportul din Dubrovnik a fost redenumit Ruđer Bošković

Redenumirea aeroportului din Dubrovnik a declanșat o nouă dispută între croați și sârbi, de data aceasta în legătură cu descendența unuia dintre cei mai iluștri fii ai vechiului oraș-port, scrie The Guardian.

După ce luna aceasta a fost redenumit, zborurile către orașul de la Marea Adriatică aterizează acum pe aeroportul Ruđer Bošković, numit astfel în cinstea unui astronom, matematician și polimat din secolul al XVIII-lea.

Cunoscut și sub numele de Ruggiero Giuseppe Boscovich de către italieni, sau după transpunerea engleză a numelui său, Roger Joseph Boscovich, el a schițat o singură lege care guvernează forțele naturale, a fost un precursor al teoriei atomice și a demonstrat absența unei atmosfere pe Lună.

Dubrovnik era cunoscut sub numele de Ragusa atunci când Bošković s-a născut în republica autonomă, în 1711. Mama sa era italiancă, iar el a plecat la Roma la vârsta de 14 ani pentru a-și continua educația și apoi cariera.

Dar identitatea și proveniența tatălui său sunt acum puse sub semnul întrebării. În general, alegerile și afilierile religioase făcute cu secole în urmă s-au transformat între timp în identitate etnică: Catolicii au devenit croați, creștinii ortodocși au devenit sârbi, iar musulmanii bosniaci au devenit bosniaci.

Nikola Bošković era un negustor de Ragusan din satul Orahov Do, din munții care domină Dubrovnik. Satul respectiv se află acum în jumătatea Bosniei condusă de sârbi, cunoscută sub numele de Republika Srpska. Liderii separatiști ai acestei entități vor să își construiască propriul aeroport la Trebinje, nu departe de Orahov Do, și vor să îi dea numele lui Ruđer Bošković. Argumentul lor este că Nikola Bošković și familia sa au fost sârbi înainte de a se converti la catolicism.

Cercetătorii sârbi susțin că convertirea lui Nikola a fost pur tranzacțională și a fost făcută pentru ca el să se poată căsători într-o familie catolică din Ragusa sau pentru a avansa în carieră și, prin urmare, nu a schimbat identitatea sârbă esențială a familiei.

Fostul președinte sârb Boris Tadić l-a descris pe Bošković drept un „sârb catolic”.

Danilo Kovač, istoric la Universitatea Sapienza din Roma, a declarat: „Atunci când se analizează problema originii etnice a lui Bošković, este esențial să recunoaștem că conceptul de identitate națională a avut semnificații diferite în timpul strămoșilor săi”.

Referindu-se la lucrările cercetătorilor sârbi și muntenegreni care susțin că familia era în esență sârbă, el a adăugat: „Documentele istorice confirmă fără îndoială că Nikola a vizitat și a descris bisericile și mănăstirile ortodoxe sârbe din Kosovo.”

Ivan Maslać, directorul comercial al aeroportului din Dubrovnik, a respins aceste afirmații. „Denumirea aeroportului este treaba noastră și, bineînțeles, nu vom întreba pe nimeni despre asta”, a declarat el, potrivit ziarului Slobodna Bosna. „Bineînțeles că Ruđer Bošković nu este sârb”.

Domagoj Vidović, un lingvist de la Institutul de limbă și lingvistică croată care a făcut un studiu despre Orahov Do, a declarat: „Nu am avut nici un răspuns: Unchiul lui Ruđer Bošković a fost un preot catolic, Don Ilija Bošković. Până la începutul secolului al XX-lea, în Orahov Do nu a trăit niciun creștin ortodox. Originea catolică a lui Bošković datează de mai bine de 400 de ani. Există dovezi în acest sens în rapoartele, registrele și recensămintele diocezelor.”

Lupta pentru foștii locuitori celebri din trecut nu este ceva nou. În 2006, Serbia a numit aeroportul din Belgrad după Nikola Tesla, legendarul inventator și bunicul ingineriei electrice. Tesla a fost un etnic sârb născut în satul Smiljan, care se afla atunci, la mijlocul secolului al XIX-lea, la frontiera militară dintre Imperiul Austro-Ungar și ceea ce este acum Croația.

Deși abia dacă a pus piciorul în Serbia de astăzi, Belgradul îl revendică pe Tesla ca fiind al său. Cenușa sa se află într-un muzeu din Belgrad, iar biserica ortodoxă sârbă a făcut campanie pentru a o muta într-o catedrală, în ciuda viziunii sale detașate față de religie. Serbia a protestat puternic atunci când Croația a pus chipul inventatorului pe monedele de 50, 20 și 10 cenți, atunci când a aderat la zona euro la începutul anului.

Banca Națională a Serbiei a declarat pentru Agenția France-Presse că, în acest fel, Zagreb „uzurpă patrimoniul cultural și științific al poporului sârb”.

Tesla, care a devenit cetățean american, ar fi fost probabil îngrozit de aceste argumente. „Sunt la fel de mândru de originea mea sârbă și de patria mea croată. Trăiască toți iugoslavii”, a spus el odată. Și în România există voci care afirmă că Tesla ar fi fost de fapt de origine vlahă.

În Bosnia, chestiunea Trebinje are o altă dimensiune, un efort al naționaliștilor sârbi bosniaci și al liderului lor separatist, Milorad Dodik, de a consolida autonomia Republicii Srpska. Proiectul a fost blocat până acum de membrii croați și bosniaci ai președinției bosniace comune.