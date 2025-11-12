Nicușor Dan: Un magistrat din România muncește mai mult decât magistrații europeni

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni că magistrații din România muncesc mai mult decât magistrații europeni din motive care țin de legislația proastă, dar și de modul în care funcționează administrația din România.

”Dacă un aviator român muncește aproximativ la fel ca unul din Europa, un magistrat din România muncește mai mult decât unul, spre exemplu, din Spania. Trebuie echivalat acest efort pe care l-au făcut”, a spus președintele Dan.

El a dat și câteva motive pentru acest presupus volum mare de dosare, spunând că legile din România sunt proaste.

Șeful statului a mai spus că multe dosare sunt cauzate de decizii ale funcționarilor, care preferă să nu semneze documente de teama Curții de Conturi sau a DNA.