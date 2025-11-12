G4Media.ro
Nicușor Dan: Un magistrat din România muncește mai mult decât magistrații europeni

Sursa foto: Inquam Photos

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni că magistrații din România muncesc mai mult decât magistrații europeni din motive care țin de legislația proastă, dar și de modul în care funcționează administrația din România.

”Dacă un aviator român muncește aproximativ la fel ca unul din Europa, un magistrat din România muncește mai mult decât unul, spre exemplu, din Spania. Trebuie echivalat acest efort pe care l-au făcut”, a spus președintele Dan.

El a dat și câteva motive pentru acest presupus volum mare de dosare, spunând că legile din România sunt proaste.

Șeful statului a mai spus că multe dosare sunt cauzate de decizii ale funcționarilor, care preferă să nu semneze documente de teama Curții de Conturi sau a DNA.

  1. De la un matematician m-as fi asteptat la o asertiune mai precisa. Ce inseamna ca munceste mai mult, cu cat mai mult, cum masori volumul de munca la un judecator etc? Presupun ca dl. presedinte avea in minte niste cifre, nu?
    Altfel, la o vedere superficiala cifele nu-s concludente. Spania cica ar avea 11 judecatori la suta de mii de locuitori, la jumatate din media UE – in vreme ce Romania, cu 24/100k, ar fi peste medie.
    Daca asa stau lucrurile, Ro are mai mult decat dublul Spaniei ca densitate de judecatori si, in ciuda acestui fapt, tot ai nostri sunt supra-munciti, atunci clar problema e in alta parte. Poate-n legile alea proaste?

  2. Magistratul roman munceste mai mult doar la scaparea infractorilor de puscarie si-i ajuta si sa pastreze ce au furat!
    Nicusorule, vreau inapoi votul din turul al doilea pe care ti l-am dat, nu stiam ce mare aparator al specialilor si al mafiei din magistratura esti!

