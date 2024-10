Nicușor Dan: Primăria Capitalei e subfinanțată. În 2023, noi am avut 3 miliarde, iar primăriile de sector 9 miliarde / Principala problemă e traficul, din cauza modului în care s-a construit / Referendumul trebuie să tranșeze această chestiune o dată pentru totdeauna

Primarul general Nicușor Dan a declarat, miercuri, că Primăria Capitalei este subfinanțată, precizând că în anul 2023, municipalitatea a avut un buget de 3 miliarde de lei, iar primăriile de sector de 9 miliarde, în condițiile în care marile lucrări de infrastructură, spitalele, iluminatul public sunt în subordinea Primăriei generale.

„PMB e subfinanțată și avem deficit de dezvoltare. Principala problemă a noastră e traficul și evident este din cauza modului cum s-a construit. Și atunci este logic ca autorizațiile să se dea de o singură persoană, pentru a avea echilibru. (…)

Bugetul pe 2023: noi am avut 6 mld din care 3 am dat pe subvenții, deci am rămas cu 3 miliarde și primăriile de sector au avut 9 miliarde, în condițiile în care noi avem marile proiecte de infrastructură, spitalele, iluminatul public”, a declarat Nicușor Dan, referindu-se la cele două întrebări pe care le propune pentru referendum.

„Eu mă consider un om responsabil. (…) Am constatat că am niște limitări foarte imp, unele pe bani, unele pe urbanism și chiar din seara alegerilor am spus cu onestitate problemele cu care m-am confruntat și că trebuie să tranșăm o dată pentru totodeauna această chestiune”, a subliniat primarul general.

Nicușor Dan a mai precizat că î privința celor 20 de puncte pe care le-a propus candidaților la prezidențiale, se va întâlni întâi cu cei 3 candidați de dreapta, pe care i-a și contactat: Nicolae CIucă, Ludovic Orban și Elena Lasconi.

Primarul Nicușor Dan vrea să organizeze un referendum în Capitală, în 24 noiembrie, odată cu alegerile prezidențiale, pentru a institui două reguli noi importante. Bucureștenii vor fi chestionați dacă:

Sunt de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?

⁠ ⁠Sunt de acord ca Primarul General al Municipiului București să emită Autorizațiile de Construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?

Primarul Capitalei anunță că a convocat ședința de Consiliu General pentru luni, 21 octombrie, ora 10.00, iar pe ordinea de zi se se regăsesc cele două proiecte privind consultarea cetățenilor Bucureștiului prin referendum.