Nicușor Dan: Nu am spus că toți oamenii care-l votează pe Piedone sunt interlopi. Piedone e interlop / Replica lui Piedone: Nicușor Dan a spus că pot câștiga Primăria cu ajutorul interlopilor. În 30 de ani nu m-am uitat în urne să văd cine mă votează, că-s de alte naționalități, că-s interlopi. Nu înseamnă că mă asociez cu ei

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, care candidează pentru un nou mandat la alegerile din 9 iunie a spus duminică la Digi24 că el nu a susținut niciodată că oamenii care-l votează pe Cristian Piedone sunt interlopi. „Nu am spus niciodată că toți oamenii care-l susțin pe Piedone sunt interlopi. N-am spus asta, pentru că eu îi respect pe toți bucureștenii și pe cei care vor să-l aleagă pe Piedone. Eu am spus că domnul Piedone e interlop, un condamnat penal. Faptul că e liber are legătură cu maniera în care funcționează instituțiile statului”, a comentat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a adus în discuție și alte aspecte care i-ar putea fi imputate actualului primar al Sectorului 5, privind autorizarea unor construcții și desfășurarea unor proceduri de licitații publice. „S-a scris și în presă despre cum sunt autorizate etaje în plus, sau despre cum licitații mari au fost împărțite în loturi mai mici. Eu dacă aș sta acolo aș găsi cel puțin 100 de autorizații ilegale”, a comentat Nicușor Dan.

După ce Cristian Piedone a a apărut cu tricoul cu mesajul „Și eu sunt interlop!”, Nicușor Dan a postat și el o imagine cu un tricou cu mesajul „Știm toți!”.

Piedone și-a justificat gestul ca răspuns la faptul că Nicușor Dan ar fi declarat că „pare ireal, dar Piedone poate câștiga Primăria București cu susținerea unor interlopi”.

Piedone a avut la rândul său o intervenție la Digi 24, acuzându-l pe Nicușor Dan că s-a referit la „cei care-l votează pe Piedone”. Primarul PUSL al Sectorului 5 spune că el nu se uite „în urnele de vot ca să vadă dacă-l votează minorități etnice sau interlopi”. „În 30 de ani nu m-am uitat în urne să văd cine mă votează, că-s de alte naționalități, că-s interlopi, nu înseamnă ca sunt asociat cu ei. El nu pe mine m-a făcut interlop, a făcut electoratul care mă susține pe mine”, a comentat Piedone.

El mai spună că Nicușor Dan se prezintă ca independent dat că n-a fost niciodată independent, nici când a obținut mandatul de primar, în 2020, cu sprijin PNL și USR, nici acum când e sprijinit de Forța Dreptei.