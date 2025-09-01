Nicuşor Dan: Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră / România poate să contribuie la reconstrucţia Ucrainei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, în cadrul declaraţiilor comune cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Constanţa, că România îşi doreşte ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră. În plus, România poate să prin contribuie la reconstrucţia Ucrainei, Portul Constanţa, care este cel mai mare port la Marea Neagră şi Dunărea care îl conectează cu Vestul Europei, oferind o modalitate ieftină de transport, care va fi foarte utilă.

”Trăim o perioada complicată cu o presiune din partea rusă şi atunci solidaritatea europeană este importantă şi faţă de această ameninţare am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de a colabora, în sensul ăsta”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, el arătând că au discutat despre componenta SAFE, în care România a propus deja nişte proiecte printre care Baza Kogălniceanu şi Portul Constanţa.

Şeful statului a arătat că Programul SAFE o să fie şi o oportunitate de dezvoltare a industriei româneşti de apărare pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România şi de asemenea o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară cât şi zona civilă. ”Suntem pe Flancul estic, adică partea de Europa cea mai aproape de Rusia şi aici avem provocări suplimentare şi suntem la Marea Neagră care este extrem de importantă pentru România şi pentru Europa. Este importantă pentru că, începând cu 2027 România o să înceapă să extragă gaz şi asta va contribui la securitatea energetică a României şi a Europei, este importantă pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai direct, în momentul în care va fi sigură, între Europa şi Asia Centrală”, a subiniat preşedinele, conform News.ro

”Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat la propunerea României o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să operaţionalizăm cât mai curând şi în cadrul acestei strategii ne dorim ca Hubul european de securitate de care această strategie vorbeşte să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră”, a mai spus el.

Nicuşor Dan a mai spus că au vorbit şi despre reconstrucţia Ucrainei.

”România poate să prin contribuie la acest proces. Portul Constanţa, care este cel mai mare port la Marea Neagră şi Dunărea care îl conectează cu Vestul Europei şi oferă o modalitate ieftină de transport, care va fi foarte utilă în momentul reconstrucţiei Ucrainei”, a completat Nicuşor Dan. Şeful statului i-a multumit preşedintei Comisiei Europene pentru vizită şi ”pentru tot ajutorul pe care l-a oferit în acest timp României”.