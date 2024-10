Nicuşor Dan, întrebat dacă în cazul Planşeului Unirii sunt mai importante documentele decât viaţa oamenilor: Nu cred că problema se pune aşa/ Expertizele de la Planşeul Unirii nu au fost la nivel pericol public/ Avizele nu sunt nişte chestiuni birocratice

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, întrebat dacă în cazul planşeului de la Piaţa Unirii sunt mai importante documentele decât viaţa oamenilor, că nu crede că problema se pune ”documente versus viaţă” şi a explicat că expertizele de la Planşeul Unirii au indicat starea nesatisfăcătoare şi nu nivelul pericol public, pentru că în acest caz ar fi emis o autorizaţie în regim de urgenţă. Edilul a subliniat că aceste avize “nu sunt nişte chestiuni birocratice ca să ne prefacem cu toţii că avem de lucru”, ci nişte chestiuni foarte serioase, transmite News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, într-o conferinţă de presă, despre anunţul primarului Sectorului 4, Daniel Băluţă, de a renunţa la proiectul de refacere a planşeului de la Piaţa Unirii şi dacă acesta va fi preluat de Primăria Capitalei.

”El încă n-a plecat. Noi am dat o hotărâre de Consiliu General, nu mai ţin minte când a fost, acum un an şi jumătate, şi această hotărâre de Consiliu General prevedea că o să se facă un proces-verbal de predare-primire între Administraţia Străzilor, care îl deţine, şi Primăria Sectorului 4. Acest proces-verbal de predare-primire nu s-a făcut încă. În momentul de faţă, toată această zonă aparţine, pe zona de parc, ALPAB-ului şi, pe zona de circulaţie, Administraţiei Străzilor. Da, am citit şi eu declaraţia. Pare o declaraţie emoţională, dacă ea se concretizează, evident că preluăm şi cu puternica speranţă de a primi şi banii”, a declarat Nicuşor Dan.

El a mai fost întrebat ce va face Primăria în acel caz şi dacă va recurge, la fel ca în cazul Podului Grant, la o autorizaţie de urgenţă sau va merge pe obţinerea tuturor avizelor.

”Vorbim în ipoteza în care această intenţie se materializează. În primul rând, e logic să ne predea toate expertizele şi toate documentaţiile pe care le-au făcut deja, pentru a nu o lua de la zero. Avem nevoie de acea finanţare pe care Guvernul a alocat-o către Primăria Sectorului 4 şi cu proiectul tehnic, aşa cum este el, o să ne mai uităm să vedem dacă e în regulă, şi cu acel proiect tehnic ne vom duce şi vom lua avizele. Şi probabil că în două-trei luni vom lua avizele şi vom putea emite autorizaţii”, a explicat primarul Capitalei.

Referitor la o eventuală anulare a expertizelor făcute, care ar trebui luate de la zero, Nicuşor Dan a arătat: ”În primul rând că nu sunt bani europeni, sunt bani din «Anghel Saligny». O expertiză este o expertiză, ea atestă o situaţie de fapt. Poate să fie folosită de oricine. Într-adevăr, scurta discuţie tehnică a fost pe certificatul de urbanism, pentru că avizele care au fost luate, o parte din avizele care au fost luate de Primăria Sectorului 4 au fost luate pe un certificat de urbanism emis de Primăria Sectorului 4, pe o intenţie din acel certificat şi în momentul în care noi am emis un nou certificat, am solicitat ca avizatorii să se pronunţe pe soluţia vizată de noul certificat. Pe scurt, asta e o chestiune tehnică cu privire la avize, dar în ceea ce priveşte expertizele şi în ceea ce priveşte finanţarea, nu e nicio problemă”.

Întrebat dacă, în cazul în care Guvernul nu va mai finanţa acest proiect dacă Primăria Sectorului 4 renunţă la el, Primăria Capitalei ar avea posibilitatea financiară să îl susţină, Nicuşor Dan a răspuns: “800 de milioane de lei nu-i are, în mod clar. Mie mi se pare absurd, vorbim pe ipoteze, da? Prima ipoteză este că ce a spus domnul Băluţă se materializează administrativ printr-o hotărâre de consiliu. În această ipoteză mi-e greu să cred că Guvernul poate să spună dau banii ăştia pentru că e urgent pentru Primăria Sectorului 4, dar nu dau banii ăştia pentru că nu e urgent la Primăria Capitalei. Să zicem prin absurd că spune asta, ceea eu nu cred că se poate întâmpla, atunci ne vom uita cu atenţie care sunt acele măsuri urgente provizorii de a sprijini anume elemente şi nu a face toată lucrarea astfel încât să fim în siguranţă”.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat dacă în acest caz sunt mai importante documentele decât viaţa oamenilor.

“Nu cred că problema se pune: documente versus viaţă. Noi suntem înconjuraţi de documente pentru că aşa consideră societatea că protejăm mai bine viaţa oamenilor. Când îţi faci o casă, trebuie să faci un calcul de rezistenţă ca să nu-ţi cadă tavanul în cap, de exemplu, sau fel de fel de alte documente. Pe Planşeul Unirii nu a existat o expertiză care să spună că este pericol public. Există o ierarhie, există stare nesatisfăcătoare, stare critică, pericol public. Expertizele de la Planşeul Unirii au fost la stare nesatisfăcătoare, nicidecum la pericol public”, a răspuns Nicuşor Dan.

Primarul Capitalei a adăugat că, dacă un expert afirma că la Planşeul Unirii este pericol public, atunci ar fi emis autorizaţia în regim de urgenţă.

”Dacă un expert ar fi venit şi ar fi spus: există pericol public să cadă întregul planşeu sau există pericol public să cadă acest picior al podului de la Hanul lui Manuc, atunci noi în secunda următoare am fi emis o autorizaţie în regim de urgenţă pentru consolidarea acelui picior de pod. Neexistând asta, am aşteptat primăria să vină cu avizele. Şi avizele astea, din nou, nu sunt nişte chestiuni birocratice ca să ne prefacem cu toţii că avem de lucru. Sunt nişte chestiuni foarte serioase. De exemplu, sub cursul Dâmboviţei este caseta de ape uzate. Cei de la APA Nova au solicitat ca proiectul tehnic cu care Primăria Sectorului 4 vine să fie dezbătut în comitetul lor tehnico-economic înainte ca ei să-şi dea avizul pentru a fi siguri că nu se întâmplă nimic cu caseta. La fel cu metroul, care este lângă cursul apei”, a afirmat Nicuşor Dan.