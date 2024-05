Nicuşor Dan: Există mafie imobiliară. Cea mai agresivă formă este când încep să dea în judecată şi cer despăgubiri de zeci de milioane

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că a dat autorizaţii de construire câte au dat şi administraţiile anterioare, dar a precizat că ale sale sunt legale. El a recunoscut că există o mafie imobiliară în Bucureşti şi a precizat că forma cea mai agresivă este când aceşti oameni încep să dea în judecată şi să ceară despăgubiri de zeci de milioane pe persoană fizică, relatează News.ro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, în legătură cu acuzaţiile PNL potrivit cărora blochează dezvoltarea oraşului şi câte autorizaţii de construire a dat în mandatul său.

„Am dat în acelaşi ritm în care au dat şi administraţiile anterioare, cu diferenţa că alea noastre sunt legale, că dintre alea date în administraţia trecută şi contestate în instanţă, 50% erau nelegale, anulate de instanţă. Noi am verificat la sânge şi am dat. Cam 600-800 de autorizaţii pe an au dat toţi primarii din Bucureşti, noi dând autorizaţii numai pe zonele istorice ale oraşului, pe zonele protejate”, a explicat Nicuşor.

Întrebat dacă s-au construit şi blocuri în urma acestor autorizaţii acordate, primarul Capitalei a răspuns: „S-au supraînalţat case, s-au făcut reparaţii interioare, s-au construit pe spaţii libere construcţii. În fine. Noi, repet, reglementăm doar zona centrală a oraşului, zona istorică, 7% din teritoriu şi nu prea sunt blocuri, adică trebuie să te încadrezi evident în specificul zonei”.

El a precizat că nu au existat încercări directe de a i se oferi şpagă de când este politican, dar au existat aluzii/

„Nu (n,r, – dacă a încercat cineva să îi ofere şpagă), însă discuţii de genul ”Am vrea să vă ajutăm, să ne spuneţi cu ce putem să vă ajutăm”, astea am avut şi când eram ONG, şi când am fost politician. (…) Cu ce putem să ajutăm primăria, adică aluzii din astea am primit multe, da.”, a declarat Nicuşor Dan.

El a adăugat că există mafie imobiliară în Bucureşti şi a spus şi ce înţelege prin acest termen.

„Există speculă imobiliară şi mafie imobiliară. Speculă imobiliară este când tu cumperi un teren şi faci nişte operaţiuni, de exemplu iei un PUZ de la Consiliul General şi în urma acestui PUZ, deci tu nu faci nimic decât cumperi, nişte oameni fac nişte hârtii şi în urma acestor hârtii valoarea terenului tău creşte cu 50%, cu 80%, cu 100%. Asta e speculă imobiliară şi a funcţionat ani de zile foarte bine. Problema este că multe din actele astea erau ilegale şi nu existau instituţii de control care să le controleze. Şi în momentul în care oamenii ăştia controlează instituţiile statului, atunci deja ne apropiem de mafie, de cuvântul mafie. Şi forma cea mai, în opinia mea, cea mai agresivă a cuvântului mafie este când oamenii ăştia încep să ameninţe, nu fizic, dar dând în judecată cum au dat şi pe mine să-mi ceară despăgubiri pe persoană fizică de 10 milioane de lei, de 20 milioane de lei, de 70 milioane de lei pentru că nu vreau să votez un proiect sau nu vreau să semnez un proiect”, a explicat Nicuşor Dan.

El a recunoscut că a fost dat în judecată de constructori.

„Pe mine, bun, eu sunt în meseria asta de mult, dar au dat în judecată membrii, persoane simple din ONG-uri, din grupuri civice şi să le ceară un milion de lei, îţi dai seama ce înseamnă să pierzi un proces în care nu mai poţi în viaţa ta să-ţi cumperi o maşină, o casă, să faci un credit, să-ţi dai copilul la şcoală. Şi ca dovadă, mulţi din oamenii ăştia au renunţat. Din ONG-uri, adică oameni care au făcut asta 5-10 ani în ONG-uri, deodată n-au mai vrut să audă”, a mai declarat primarul Capitalei.

Nicuşor Dan a explicat şi în relaţie este cu dezvoltatorii imobiliari.

„Eu, pe de o parte, îi înţeleg, în sensul că a fost o cutumă de a încălca legea, toată lumea a încălcat legea, de exemplu, este o prevedere legală care spune că dacă transformi o zonă industrială în complex de locuinţe, trebuie să dai 20 de metri pătraţi fiecărui locuitor din complexul ăla. Nimeni nu a aplicat. Sau dacă transformi o zonă într-o zonă de locuit, ai voie să ocupi numai 40% din teren, nu mai mult. Şi nimeni nu o respecta. Şi ei pe cutuma că nu se respectă aceste legi, şi-au făcut nişte planuri de afaceri. Şi când am venit noi şi am spus, noi respectăm legea, ei şi-au dat seama că merg în deficit, în pierdere. Până aici îi înţeleg. Noi am venit cu nişte măsuri că i-am dus în deficit. Ei nu s-au îndreptat în instanţă împotriva noastră să spună uite, voi mi-aţi promis prin documentele pe care voi autorităţile le-aţi făcut daţi-mi banii înapoi pe teren. Să zicem că au un teren de două hectare şi ar fi pierdut 3-4 milioane. Nimeni nu ne-a cerut, ”Daţi-ne 3-4 milioane de euro înapoi!”. Ei au forţat tot să construiască, să investească 30-50 de milioane ca după aia să ne ceară 50 de milioane, nu trei milioane.Şi din păcate, în lupta asta am fost cam singuri. Adică Inspectoratul de Stat în Construcţii s-a făcut că nu vede, prefectul s-a făcut că nu vede, Ministerul Dezvoltării s-a făcut că nu vede, Parchetul s-a făcut că nu vede”, a declarat Nicuşor Dan.

El spune însă că, încet, încet, oamenii înţeleg care este noua realitate ţi a anunţat că vor fo ”reguli mult mai clare”.

„Păi, încet, încet, ne-au şi dat în judecată, au pierdut vreo 20 de procese. Încet, încet, oamenii înţeleg că asta e noua realitate, că există aceeaşi regulă pentru toată lumea şi acum o să avem şi Planul Urbanistic General. Am evitat să-l punem în dezbatere acum în campanie electorală, o să-l punem imediat după campanie electorală, o să avem noul Plan Urbanistic General. Am învăţat din ce s-a întâmplat în trecut şi o să fie reguli mult mai clare, care o să fie pentru toată lumea şi eu sunt convins că aşa vor mai fi trepidaţii 2, 3, 4 ani, dar încet, încet o să avem o normalitate în dezvoltare”, a mai transmis Nicuşor Dan.