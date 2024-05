Nicuşor Dan, despre decizia de a tăia în 2020 din indemnizaţia pentru persoane cu handicap: Am găsit primăria la minus 3 miliarde de lei, riscam colaps / Începând cu luna aprilie 2024, pentru a ajunge la zi, vom plăti 750 de lei timp de 3 ani

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat joi, despre decizia de a tăia în 2020 indemnizaţia pentru persoane cu handicap, că atunci când a ajuns în funcţie a găsit primăria la minus 3 miliarde de lei şi şi cu mare părere de rău a amânat plata a jumătate din indemnizaţia persoanelor cu dizabilităţi, doar adulţi, nu şi copii şi a plătit, timp de 3 ani, 250 de lei. Primarul a precizat că în compensaţie, începând cu luna aprilie 2024, pentru a ajunge la zi cu aceste sume, vom plăti 750 de lei, timp de trei ani, şi atunci se vor acoperi aceste sume, transmite News.ro.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a fost întrebat într-o conferinţă de presă de ce a tăiat indemnizaţiile persoanelor cu handicap.

”Din cauza uriaşei dificultăţi financiare pe care am avut-o în 2020, am tăiat din toate părţile şi cu mare părere de rău am amânat plata a jumătate din indemnizaţia persoanelor cu dizabilităţi, doar adulţi, nu şi copii şi am plătit, timp de 3 ani, 250 de lei. În compensaţie, începând cu luna aprilie 2024, pentru a ajunge la zi cu aceste sume, vom plăti 750 de lei, timp de trei ani, şi atunci se vor acoperi”, a arătat primarul.

Întrebat de ce nu a tăiat alte cheltuieli, primarul a răspuns: ”Aşa cum am spus, teoretic, eu trebuia să găsesc primăria pe zero, dar am găsit-o la minus 3 miliarde de lei, datorii curente, obligatorii a fi plătite. Am plătit din foarte multe părţi din care nu mi-aş fi dorit să tai”.

”Am tăiat paza din parcuri, am tăiat sumele de bani pe care le-am alocat în parcuri, nu mi-aş fi dorit. Riscul era să avem un colaps al sistemului de transport public, un colaps al sistemului de termoficare”, a mai arătat Nicuşor Dan.