Nicușor Dan a publicat documentele despre presupusa implicare a lui Crin Antonescu în transferul a două spații din Parcul Herăstrău și Ștrandul Tineretului către firmele afaceriștilor Bartolomeu Finiș, Alexandru Bittner, Adrian Petrache și Puiu Popoviciu / Antonescu l-a acuzat de minciună „patologică”

Nicușor Dan a publicat miercuri o serie de documente care ar dovedi faptul că, în perioada în care era ministru al Sportului, Crin Antonescu a semnat “transferul unor terenuri către BTT, companie din subordinea ministerului pe care îl conducea” iar ulterior “acele terenuri au ajuns la dezvoltatori imobiliari”.

Publicarea acestor documente vine după ce Crin Antonescu l-a acuzat pe Nicușor Dan, în dezbaterea de aseară de la TVR, că “minte patologic” în legătură cu acest subiect.

“ Domnul Crin Antonescu cere documentele pe care de altfel i le-am arătat în dezbaterea de luni. Le fac publice și vă invit să judecați singuri.

Ce dovedesc ele? Că domnul Antonescu a semnat, ca ministru, transferul unor terenuri către BTT, companie din subordinea ministerului pe care îl conducea. Și că mai apoi acele terenuri au ajuns la dezvoltatori imobiliari. Decizii ale Justiției arată clar că au fost ilegalități în aceste transferuri.

În cazul terenurilor din Herăstrău certificatul de atestare a proprietății terenului a fost anulat în instanță.

În cazul bazei BTT Pantelimon Înalta Curte de casație și Justiție a confirmat că certificatul de atestare a proprietății a fost emis cu încălcarea grosolană nu doar a legii ci chiar a unor expertize și a unor decizii de instanță definitive.

Puteți accesa toate documentele în link > https://drive.google.com/…/1ocpAL_fPMsZ… ”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

În urmă cu o săptămână, candidatul independent Nicușor Dan l-a acuzat pe Crin Antonescu că, în calitate de ministru al Sportului, a cedat în 1999 două terenuri valoroase ale statului din București, situate în Parcul Herăstrău și la Ștrandul Tineretului, către firme ale afaceriștilor Bartolomeu Finiș, Alexandru Bittner și Adrian Petrache.

Nicușor Dan a mai spus că miliardarul Puiu Popoviciu, condamnat definitiv și apoi iertat de instanțe, a fost beneficiarul final al tranzacțiilor cu terenurile statului.

Crin Antonescu a fost ministru al Tineretului și Sportului în perioada 1997 – 2000. El este acum candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale.

În dezbaterea de la TVR de marți seara, Nicușor Dan a reluat acest subiect și s-a întrebat câți oameni au avut posibilitatea de a cumpăra un apartament de la șeful SRI.

“Îmi pare rău că mințiți ca aseară. Pe domnul Virgil Măgureanu nu-l cunosc, facem parte din epoci politice diferite. Am achiziționat un apartament care se afla în construcție de către o companie de la care am aflat că ar fi fost proprietar domnul Măgureanu. Nu am luat sub prețul pieței, am documente. Domnul Hellvig, fiți atent cu cuvintele, nu e partenerul meu. Domnul Hellvig a fost un coleg de partid cu care am lucrat foarte mult, de care m-am despărțit în 2014, a fost numit șef al SRI în primăvara 2015 de Klaus Iohannis. Vorbiți de viitorul României nu de trecutul unor securiști care nu mă privesc. Nu e cazul lui Hellvig”, a reacționat Antonescu, acuzându-l pe primarul Capitalei că “minte patologic”.