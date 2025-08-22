Netanyahu: Raportul ONU ce declară foamete în Fâşia Gaza „este o minciună neruşinată”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat drept o ‘minciună neruşinată’ raportul ONU ce declară foamete în Fâşia Gaza şi a afirmat că adevăratul vinovat este mişcarea islamistă palestiniană Hamas, transmit vineri AFP şi Reuters, conform Agerpres.

”Israelul nu are politica foametei. Israelul are o politică de prevenire a foametei”, arată un comunicat al biroului şefului guvernului israelian, care subliniază că ”singurii care sunt înfometaţi deliberat în Gaza sunt ostaticii israelieni” ai Hamas.

ONU a declarat oficial vineri foamete în Fâşia Gaza după ce experţii internaţionali au avertizat că 500.000 de persoane se află într-o stare „catastrofică”. Foametea din Gaza „ar fi putut fi evitată” dacă nu ar fi existat „obstrucţionarea sistematică din partea Israelului”, a acuzat responsabilul cu coordonarea afacerilor umanitare al Naţiunilor Unite, Tom Fletcher.

Însă raportul ONU ”ignoră eforturile umanitare ale Israelului şi furturile sistematice de ajutoare de către Hamas”, a reacţionat Netanyahu, care a subliniat că ”cei care fură sunt chiar cei care au cauzat penurii temporare, pe care Israelul le-a depăşit graţie” acţiunilor sale.

Potrivit experţilor ONU, peste o jumătate de milion de oameni din Gaza se confruntă cu condiţii „catastrofice”, cel mai ridicat nivel de stres alimentar – conform Cadrului integrat de clasificare a fazelor securităţii alimentare (IPC), o agenţie a ONU cu sediul la Roma – caracterizat prin foamete şi moarte. Acest număr, bazat pe informaţii strânse până pe 15 august, ar urma să ajungă la aproape 641.000 până la sfârşitul lui septembrie.

Conflictul militar din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până vineri la prânz, au murit 62.192 persoane, dintre care 34 în ultimele 24 de ore, şi alte 157.114 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza.