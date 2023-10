Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, restaurat cu fonduri europene, a fost redeschis vizitatorilor după doi ani / ”Avem inscripţii trilingve şi ghidaj trilingv, deci putem să primim vizitatori din toată ţara”

Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe, restaurat şi modernizat cu fonduri europene, a fost redeschis, joi, pentru vizitatori, după doi ani de la începerea lucrărilor, anunță We Radio.

Acestea au vizat atât reabilitarea completă a ansamblului de clădiri, cât şi reamenajarea parcului dendrologic, spaţiul expoziţional fiind mărit cu 30% în urma intervenţiilor.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Covasna, Tamás Sándor, a declarat că Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe este una dintre cele mai vechi instituţii muzeale din ţară şi un important obiectiv turistic.

„Aşteptăm vizitatorii ca să vadă ce am reuşit să facem în aceşti ani de când am demarat lucrările de renovare a clădirii Muzeului Naţional Secuiesc (…) Am reuşit să facem, cred, o instituţie modernă, care va fi vizitată atât de cei bătrâni, cât şi de cei tineri. Dorim să ne deschidem către generaţia tânără, pentru că o vitrină şi un obiect muzeal cum a fost prezentat până acum poate că nu e foarte interesant pentru generaţia care urmează. Vrem să facem un muzeu de secol 21. Vom valorifica parcul foarte frumos al muzeului, vrem să facem aici concerte în aer liber şi evenimente la care să vină toată familia, nu numai părinţii, ci şi copiii. Vrem să fim cât mai deschişi către oameni. Avem inscripţii trilingve şi ghidaj trilingv, deci putem să primim vizitatori din toată ţara, dar şi din străinătate”, a mai spus Vargha Mihaly.