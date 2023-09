Musk recunoaște că a zădărnicit un atac major al Ucrainei, refuzând să activeze sistemul Starlink în Sevastopol / Ucraina îl acuză pe miliardar că este responsabil pentru uciderea copiilor ucraineni

Patronul SpaceX, Elon Musk, acuzat că a ordonat anul trecut închiderea rețelei de sateliți Starlink, de teama că un atac ucrainean în Crimeea ar risca să conducă la represalii nucleare ruseşti, a precizat că nu a restricționat accesul armatei ucrainene la Starlink, în condițiile în care sateliții nu erau activați în această regiune.

Răspunzând la o postare pe Twitter care rezuma povestea – intitulată „ELON PREVINE RĂZBOIUL NUCLEAR?, Musk a precizat „Regiunile Starlink în cauză nu au fost activate. SpaceX nu a dezactivat nimic”.

Cu toate acestea, el a precizat că, deși nu a ordonat inginerilor să oprească sistemul de sateliți, a refuzat rugămințile ucrainenilor de a-l porni.

„A existat o solicitare de urgență din partea autorităților guvernamentale de a activa Starlink până la Sevastopol”, a spus el.

„Intenția evidentă fiind aceea de a scufunda cea mai mare parte a flotei rusești aflată la ancoră. Dacă aș fi fost de acord cu cererea lor, atunci SpaceX ar fi fost în mod explicit complice la un act major de război și de escaladare a conflictului”.

Musk a mai afirmat că „ambele părți ar trebui să fie de acord cu un armistițiu”.

„Cu fiecare zi care trece, mai mulți tineri ucraineni și ruși mor pentru a câștiga și a pierde mici bucăți de pământ, cu granițe care abia se schimbă. Acest lucru nu merită viețile lor”, a susținut Musk.

Această recunoaștere tacită a faptului că a împiedicat efectiv Kievul să dea o lovitură semnificativă împotriva unei țări de care a fost invadată în urmă cu mai bine de 18 luni a provocat, în mod previzibil, un răspuns furios din partea autorităților de la Kiev.

Un consilier de rang înalt al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a acuzat efectiv pe miliardar că este responsabil de uciderea copiilor din Ucraina.

„Uneori, o greșeală este mult mai mult decât o simplă greșeală”, a declarat Mihailo Podoliak pe Twitter.

„Prin faptul că nu a permis dronelor ucrainene să distrugă o parte din flota militară rusă (!) prin interferența Starlink, @elonmusk a permis acestei flote să tragă rachete Kalibr asupra orașelor ucrainene”.

„Ca urmare, civili, copii sunt uciși. Acesta este prețul unui cocktail de ignoranță și ego mare”.

„Cu toate acestea, întrebarea rămâne în continuare: de ce unii oameni doresc atât de disperat să apere criminalii de război și dorința lor de a comite crime? Și își dau ei seama acum că fac rău și încurajează răul?”.

Sometimes a mistake is much more than just a mistake. By not allowing Ukrainian drones to destroy part of the Russian military (!) fleet via #Starlink interference, @elonmusk allowed this fleet to fire Kalibr missiles at Ukrainian cities. As a result, civilians, children are…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 7, 2023